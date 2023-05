Først delte Rusland en voldsom video af en ukrainsk vanddrone, der bliver ramt af et missil og eksploderer i tusind stykker. Ikke mange timer efter delte Ukraine en video, der viser situationen fra en helt andet side.

Og det har fået stor mystik til at brede sig. For hvad er egentlig sandheden?

Fælles er, at begge videoer er optaget i Sortehavet torsdag 25. maj ifølge det uafhængige russiske medie Meduza.

Ifølge russiske myndigheder angreb tre ukrainske vanddroner det russiske flådeskib Ivan Khurs. Det lykkedes dog Rusland at destruere samtlige droner, hvorfor angrebet ifølge Rusland mislykkedes.

Men Ukraine mener noget helt andet.

Og derfor har de delt en video. En video, der viser en vanddrone sejle mod Ivan Khurs, alt imens man kan se små bobler i vandoverfladen fra projektiler, der rammer forbi vanddronen.

Ukraine hævder også, at vanddronen forårsagede skade på Ivan Khurs, inden dronen blev ødelagt. Rusland afviser skade på skibet.

»Begge parter vil fremstille det som om, at det er godt for dem,« siger Anders Puck Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

»Rusland viser en 'flot' video af en drone, der bliver skudt i stykker. Og bagefter viser Ukraine en video, der indikerer det modsatte. De vil vise, at Rusland lyver.«

Anders Puck Nielsen mener, at begge videoer ser troværdige ud. Han mener således heller ikke, at den ukrainske video stammer fra et andet, ukendt angreb.

»Det ukrainske videosignal forsvinder, og når optagelserne stopper, så er dronen eksploderet. Begge videoer ser overbevisende ud.«

»Skaderne på skibet er så ukendte. Men skibet er nok ikke sunket. Rusland ville ikke have udgivet en video, hvis deres skib var sunket. Men det kan nu godt have fået skader,« mener Anders Puck Nielsen.

Under alle omstændigheder viser videoerne overordnet, at Ukraine truer den russiske tilstedeværelse i Sortehavet.

»Ukraine vil forsøge at udsætte Rusland for så mange trusler som muligt. Og det vil sige at gøre skade mange steder, så russerne er nødt til at sprede sig.«

»Det er med til at give opfattelsen af, at Rusland er under angreb fra alle steder, og at de derfor er nødt til at tage nogle forholdsregler,« siger Anders Puck Nielsen.

Ifølge eksperten er Ukraines overordnede strategi at vise, at Rusland ikke har nok soldater, og det tvinger dem til at flytte rundt på dem, de har.

Dermed vil Rusland have færre soldater det – ukendte – sted, hvor Ukraine vil gennemføre deres længe ventet forårsoffensiv.

Hvornår, de vil gennemføre offensiven, er fortsat ukendt.