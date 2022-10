Lyt til artiklen

Det er mildest talt en voldsom udtalelse, som har Russia Today-vært som afsender.

Russia Today er nemlig blevet anklaget for at tilskynde til folkedrab, efter at en vært sagde, at ukrainske børn, der så Moskvas styrker som besættere under Sovjetunionen, burde være druknet.

Margarita Simonyan, den russiske statskontrollerede nyhedskanals chefredaktør, sagde, at præsentanten Anton Krasovsky var blevet suspenderet på grund af hans »modbydelige kommentarer«.

Det skriver Sky News.

Hun tilføjede, at ingen på Russia Today delte Krasovskys synspunkter.

I sin udsendelse i sidste uge sagde Krasovsky, at børn, der kritiserede Rusland, skulle være blevet »smidt direkte i en flod med en stærk strøm«.

»De burde være blevet druknet i Tysyna-floden. Bare drukn de børn, drukn dem. Alternativt kunne de skubbes ind i hytter og brændes.«

Krasovsky er en pro-krigskommentator på russisk tv, som er blevet sanktioneret af EU.

Kommentatorerne har rutinemæssigt afvist rapporter om russiske krigsforbrydelser, og mange har brugt sendetid til at opfordre præsident Vladimir Putin til at tage en endnu mere aggressiv tilgang til invasionen.

Kreml afviser, at Ruslands styrker har begået krigsforbrydelser i Ukraine.