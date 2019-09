Veje er lukket og borgere evakueret, efter at en russisk trawler onsdag brød i brand i Tromsø i Norge.

Onsdag formiddag brød en russisk trawler i brand i Tromsø i Norge. Et døgn efter bakser brandvæsenet fortsat med skibet, der torsdag formiddag er kæntret.

Lige før klokken 9.15 tippede trawleren Bukhta Naezdik om på siden, og store af dele af skibet ligger under vand. Det ryger fortsat kraftigt.

Da branden brød ud, havde skibet 200.000 liter diesel om bord.

- Meget af dette er nok brændt af nu, siger Øystein Solstad, brand- og redningschef i Tromsø.

Skibet ligger nu på siden i havet, og selv om røgen aftager, som vandet kommer ind i trawleren, har det fortsat retning mod et nærtliggende sygehus.

- Vi arbejder fortsat med at styre røgen væk fra sygehuset, siger Øystein Solstad.

Sygehuset igangsatte torsdag morgen sit kriseberedskab og vurderede, at det var nødvendigt at lukke flere afdelinger. Også ansatte var forhindret i at komme på arbejde, da omkringliggende veje var lukket på grund af skibsbranden.

Onsdag aften klokken 23 beordrede politiinspektøren i distriktet, at alle beboere indenfor 300 meter fra den brændende trawler skulle evakueres. Det har ført til, at 92 personer er blevet evakueret.

Desuden er veje og områder tæt på blevet lukket af på grund af fare for, at fartøjet vil eksplodere. Det har medført trafikale udfordringer.

/ritzau/NTB