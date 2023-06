»En forfærdelig synd.«

Sådan beskriver næstformanden for den russiske statsduma, Pyotr Tolstoy, det faktum, at hans datter har været på en to ugers studierejse i USA.

I et tv-interview har han givet en offentlig undskyldning for, at datteren har besøgt det, som i Rusland bliver anset som fjendeland.

»Dette er min forfærdelige synd. Jeg indså, at dette var min store fejl. Da min datter voksede op og blev uddannet på universitetet (...), sagde alle til mig: 'Du har en datter i USA, din bastard! Disse fede politikere, de har solgt alting,« fortalte han journalisten i interviewet, som den danske seniorforsker og Ruslandskender, Flemming Splidsboel, har omtalt på Twitter.

»Jeg her ikke solgt noget. Hun tog til USA. Vær søde at tilgive mig for det,« bad Tolstoy.

Men Pyotr Tolstoys bodsgang stoppede ikke her.

Han tilstod nemlig også, at han selv er uddannet i Frankrig.

»Da jeg selv studerede, læste jeg i Frankrig. Jeg modtog en videregående uddannelse der. Og det vil jeg også gerne undskylde for. Hvis det er en forbrydelse, så er det forfærdeligt.«

Han understreger dog, at et ophold i Vesten har bidraget til, at de begge er blevet større patrioter.

Undskyldningen har vakt en del opsigt, men Tolstoy ser ud til at slippe for videre tiltale.

Til gengæld skriver den store russiske avis Mkomsomolets – ifølge Splidsboel – at han i stedet burde undskylde for dårlige hospitaler, dyre lejligheder og »den teknologisk tilbagestående økonomi …«