Hvor er general Valerij Gerasimov?

I en måned har ingen nu set noget til den øverstbefalende for de russiske styrker i Ukraine – og det skaber vilde spekulationer.

Blandt andet spekuleres der i, om det kan være rigtigt, at han blev dræbt under et angreb, der fandt sted tidligere på måneden på den russisk-annekterede halvø Krim.

Det skriver det norske medie VG, som er dykket ned i sagen om manden, der er en af de øverste militære ledere i Rusland.

Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, sammen med Valerij Gerasimov den 19. december sidste år. Foto: Mikhail Klimentyev/EPA/Ritzau Scanpix

Både VG og Newsweek beretter om, at Valerij Gerasimov sidst blev set den 29. december.

Der blev han fotograferet, mens han var i færd med at overrække statslige priser til militært personnel, som havde 'udmærket sig' under besættelsen af Marinka i den ukrainske Donetsk-region.

Siden da er Gerasimov hverken blevet citeret i eller nævnt af statslige medier, lyder det.

Han er heller ikke blevet set offentligt.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, ses her sammen med Valerij Gerasimov og forsvarsminister Sergej Sjojgu i 2017 under en træningsøvelse. Foto: Mikhail Klimentyev/AP/Ritzau Scanpix

Allerede tidligere på måneden begyndte de første rygter om hans potentielle skæbne at florere på de sociale medier.

Rygterne opstod i kølvandet på et ukrainsk angreb mod en russisk kommandopost nær byen Sevastopol og en militærenhed nær byen Jevpatorija, der ligger på Krim, som Rusland ulovligt annekterede i 2014.

Efterfølgende begyndte der at cirkulere rygter om, at Gerasimov skulle være blevet dræbt i den forbindelse.

Særligt efter det begyndte at rygtes, at Gerasimov skulle have befundet sig på en kommandopost nær Sevastopol på tidspunktet for angrebet.

Ingen af rygterne er dog bekræftet, og der er heller ikke blevet fremlagt nogen beviser for påstandene – og det hele er derfor foreløbigt netop blot spekulationer.

Til VG forklarer Jacob Kaarsbo, der er senioranalytiker i Tænketanken Europa, at det er 'svært at sige', hvad der er sket med Gerasimov.

»Det, der indikerer, at han kan være død, er, at der siden begyndelsen af januar har været rygter om et specifikt angreb på Krim, hvor han har været,« siger han, før han tilføjer:

»Omvendt har der tidligere været rygter om mange russiske topembedsmænds død, som har været forkerte. Det er heller ikke usædvanligt, at Gerasimov ikke bliver set offentligt i lange perioder. Det er sket før.«

Den russiske præsident, Vladimir Putin, ses her sammen med Valerij Gerasimov og forsvarsminister Sergej Sjojgu i november 2023. Foto: Gavriil Grigorov/AFP/Ritzau Scanpix

I et debatindlæg, der i midten af januar blev bragt i Kyiv Post, har den pensionerede oberst i den amerikanske hær Jonathan Sweet og den tidligere økonom Mark Toth også set nærmere på rygterne, der omgærder Gerasimov.

Dengang – den 14. januar – vurderede de, at det var 'tvivlsomt', at den russiske general var død.

»Men Gerasimovs fortsatte fravær fra den offentlige scene og Moskvas hidtidige 'radiotavshed' om hans status er interessant,« lød det.

»Det er mærkeligt, at der ikke er kommet noget svar på, hvor Gerasimov befinder sig. Især når man tænker på, hvor langt Kreml gik for at benægte, at admiral Viktor Sokolov var død umiddelbart efter Storm Shadow-missilangrebet på Sortehavsflådens hovedkvarter den 22. september.«

Videre skrev Jonathan Sweet og Mark Toth, at den fortsatte tavshed fra Kreml potentielt er 'sigende':

»Er Putin bekymret for, at Kyiv aktivt går efter hans overkommando?,« lød det i debatindlægget.

Den amerikanske militæranalytiker Jan Kallberg, som blandt andet er tilknyttet The Center for European Policy Analysis, har også løbende sat ord på Gerasimovs 'forsvinden' fra offentligheden på det sociale medie X.

Senest har han den 26. januar skrevet, at han vurderer, at 'noget er sket'.

»Hvis han var død, ville regimet allerede skyde skylden på ukrainerne – så det er enten hospital eller på en længere session med sikkerhedsapparatet,« vurderer han.

Det er ikke første gang, at Gerasimov har været 'væk' i længere tid ad gangen.

Han blev heller ikke set i flere uger, efter den tidligere bagmand for den private lejehær Wagner, Jevgenij Prigozjin, i sommer stod bag et fejlslået mytteriforsøg mod militærtoppen i Kreml.

Dengang florerede der blandt andet rygter om, at Gerasimov kunne være blevet afskediget, og at det kunne forklare, hvorfor han ikke var blevet set i en længere periode.

Newsweek oplyser, at man har rakt ud til det russiske forsvarsministerium for at få en kommentar til sagen, men man har ikke modtaget et svar.