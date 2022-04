Britisk ekspert advarer mod, at Vesten lader sig kue: »A-ordet tager kegler hver gang for Putin,« siger Keir Giles i et eksklusivt interview med B.T på en dag, hvor USA forsøgte at skabe en samlet, global front mod Rusland.

Repræsentanter for 40 forskellige lande mødtes tirsdag på den tyske Ramstein-base for at diskutere en mulig samlet front mod Rusland. Mødet fandt sted i skyggen af nye trusler mod Vesten fra Ruslands side.

»I dag viser nationer fra rundt om i verden vilje til at stå sammen og støtte Ukraine i kampen mod Ruslands imperieaggressioner,« siger USAs forsvarsminister, Lloyd Austin, på en pressekonference.

Mødet på Ramstein-basen fandt sted, efter at finsk og svensk presse kunne oplyse, at de to lande, der ellers i årtier har været neutrale, nu er på vej med en kollektiv ansøgning om medlemskab af NATO.

Finland og Sveriges regeringsledere giver udtryk for stor usikkerhed over for Ruslands videre intentioner og et ønske om sikker havn i NATO.

Ruslands retorik over for Vesten er blevet gradvist hårdere, og Moskvas talsmænd taler nu åbent om en mulig Tredje Verdenskrig og anvendelse af atomvåben.

»Men hvorfor smide atombomber, når det er lige så effektivt at true med at smide dem?« spørger Keir Giles retorisk, da B.T. taler med ham i London.

Han er forskningschef i den britiske tænketank Conflict Studies Research Centre, og han advarer om, at vi tilsyneladende har glemt, hvordan russerne agerer i krisesituationer.

»Det skaber stor tilfredsstillelse i Putins inderkreds at se, hvordan Vesten ryster i bukserne, hver gang A-ordet kommer på banen – om det er Putin selv, udenrigsminister Lavrov eller andre talsmænd, der truer med atomvåben.«

Direkte trusler om brug af atomvåben er dog ifølge Giles meget langt fra faktisk at bruge våbnene. Han mener ikke, at den reelle risiko for en atomkrig er blevet markant større de seneste måneder.

»Russerne spiller efter det samme nodeblad, de har gjort i mange år, nemlig ved at puste sig op og true med Tredje Verdenskrig og atomvåben for at få deres vilje andetsteds. Men de laver også samme fejlkalkulering. De forstår ikke, at det netop er disse trusler, der får andre lande til at søge om medlemskab af NATO.«

»Særligt Finland, men naturligvis også Sverige går en usikker nær fremtid i møde, hvis de søger om medlemskab. Man plejer at sige, at medlemskab af NATO skaber tryghed og stabilitet, men at ansøgning om medlemskab gør det modsatte. Det er i særdeleshed tilfældet denne gang,« siger Keir Giles til B.T.

Rusland har i ugevis advaret om, at hvis Sverige og Finland søger om optagelse i NATO, så vil det medføre en markant oprustning af russiske styrker i Baltikum inklusive udstationering af atomvåben.

»I det tilfælde kan der naturligvis ikke være tale om et atomfrit Baltikum. Balancen må genoprettes, Det er ikke en udvikling, vi ønsker, men hvis andre tvinger vores hænder, så vil vi ikke tøve«, sagde viceformand for Ruslands sikkerhedsråd Dmitrij Medvedev på et pressemøde den 14. april.

Men Keir Giles advarer om langt mere konkrete trusler mod de skandinaviske lande end opstilling af nye atomvåben ved grænserne

»Det ligger ligefor, at Rusland vil forsøge at skabe utryghed og frygt i Norden. Det skulle ikke undre. Hvis vi pludselig ser såkaldte false-flagoperationer i Sverige eller Finland, hvis de altså ansøger om at blive NATO-medlemmer.«

Vil det i så fald være lejesoldaterne fra Wagner Group, som er blevet brugt både i Ukraine og i Afrika til at skabe frygt og kaos, der vil blive anvendt?

»Wagner Group har vist rigeligt travlt i det østlige Ukraine. Men Rusland har mange andre strenge at spille på. Det kan for eksempel være i form af allerede utilfredse minoritetsgrupper i et givent land. Russerne er meget dygtige til netop disse former for provokationer, og det er i virkeligheden mærkeligt, at vi ikke har set mere af denne form for terror i Vesten allerede,« siger Keir Giles.

Han mener, at Rusland dygtigt har anvendt frygten for storkrig, men at deres held med dette forehavende paradoksalt nok truer med at ødelægge hele formålet med offensiven i Ukraine.

»Vladimir Putin er kravlet længere og længere ned i sit eget kaninhul. Han har skabt sin egen udlægning af den moderne verdenshistorie. Ifølge dette narrativ drejer det sig om at genskabe Ruslands tabte storhed, og det forsøger man at gøre ved at kue tidligere interesseområder som Ukraine og at true andre. Resultatet kan dog meget vel det modsatte af, hvad Putin ønsker, nemlig at frygten skubber andre lande tættere på Vesten,« siger Keir Giles