Det skulle egentligt have været endnu et russisk propagandapressemøde til samlingen om krigen i Ukraine.

Men pludselig gik talskvinden for det russiske udenrigsministerium, Marija Zakharova, til frontalangreb på Ukraine og Vesten.

Hun sammenligner nu droneangrebene i Moskva med terrorangrebet på USA den 11. september i 2001.

Det skriver Dagbladet.

»Hvad angår antallet af dræbte er det uretfærdigt at sammenligne de to hændelser. Men vi kan ikke undgå at se, at målet er at ødelægge civil infrastruktur med de psykologiske virkninger det har,« siger hun.

Zakharova angriber den amerikanske regering, som – ifølge hende – har sagt, at ukrainerne selv må bestemme, hvilke mål, de vil angribe i Rusland.

»Hvad hvis nogle sagde til terrorister, at de selv måtte bestemme hvilke mål, de ville angribe den 11. september, eller i Paris under angrebet på Charlie Hebdo,« siger hun og fortsætter:

»Kyiv-nazisterne får ingen fordømmelse fra Vesten, som hævder, at disse mål ikke er civile. Men folk tager på job hver dag i disse bygninger og har ingen forbindelse til militær eller væbnede styrker,« siger hun med henvisning til det seneste droneangreb i Moskva natten til tirsdag.

Her ramte en drone en skyskraber.

»Lad mig minde om, at den slags terrorangreb altid bliver fordømt i Vesten, men kun når de foregår i Vesten. Men når de udføres i andre lande som i Syrien og Rusland, kommer der ikke et eneste ord om kondolence eller fordømmelse,« siger talskvinden.