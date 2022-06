Lyt til artiklen

13. april ankom superyachten Amadea til østaten Fiji i Stillehavet efter en 18 dage lang sejltur fra Mexico.

Siden har yachten – som forbindes med den sanktionerede russiske oligark Suleiman Kerimov – været genstand for juridisk tovtrækkeri, men nu er der faldet en afgørelse.

En domstol på Fiji har besluttet, at yachten skal fjernes fra østaten af USA.

Det skriver Reuters.

Baggrunden for beslutningen er ikke – som man ellers kunne tro – gældende sanktioner mod den russiske oligark i Fiji.

Nej, det bunder i noget helt andet.

Domstolen vurderede ganske enkelt, at det var for dyrt for Fiji at betale for vedligeholdelsen af det 106 meter lange skib, mens den langvarige juridiske kamp om, hvorvidt yachten skulle beslaglægges eller ej står på.

Ifølge FBI har Amadea en værdi på over to milliarder kroner. Vedligeholdelsen af kæmpeyachten løber ifølge FBI op i intet mindre end 174 millioner kroner – og det er en stor udgiftspost for et lille land som Fiji.

Nu hvor USA fjerner yachten vil landet betale for vedligeholdelsen.

Amadeas registrerede ejer, Millemarin Investments, har anket Fijis beslutning om at tilbageholde yachten. Mens anken blev behandlet af forskellige retsinstanser i Fiji, har landets regering måttet stå for vedligeholdelsen.

Det slipper den lille østat for nu.

Amadeas endelige skæbne er endnu ikke afgjort.