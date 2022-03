En lang række lande har valgt at gå sammen om at ramme Rusland hårdt for at invadere Ukraine.

Det er blevet gjort i form af sanktioner mod banker, flyselskaber, oligarker, præsidenten og hans inderkreds. Og det ser ud til at fortsætte.

Derfor har Vladimir Putin beordret sin regering til at udarbejde en liste over de lande, som udfører 'uvenlige handlinger' mod Rusland.

Det skriver det russiske statsmedie Tass.

Listen skal være klar i løbet af en dags tid.

Den russiske præsident har kaldt Vestens sanktioner for en 'krigserklæring' mod Rusland. Det gjorde han i forbindelse med et pressemøde på tv.

Putin har ifølge sin talsmand, Dmitrij Peskov, ikke tænkt sig at lade Vesten slippe afsted med sanktionerne.

»Det indebærer ikke, at Rusland er isoleret. Verden er for stor til, at Europa og Amerika kan isolere et land, og endnu mere når det kommer til så stort et land som Rusland. Der er mange andre lande i verden,« har Peskov udtalt ifølge Sky News.

Det betyder, at Putin vil tage til genmæle. Der er dog ikke meldt noget ud om hvordan, men at det vil stemme overens med russiske interesser.