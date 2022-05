Lyt til artiklen

Det er bestemt ikke første gang, at Vesten bliver truet med en tredje verdenskrig eller brugen af atomvåben fra russisk side.

Men nu er frygten altså blusset op igen.

For et TV-klip fra det russiske stats-tv Rossiya-1-show bliver nu delt på kryds og tværs.

Her talte tv-værten Olga Skabeyeva nemlig til seerne, hvor hun hævdede, at Rusland nu står over for en situation, hvor det er nødvendigt at demilitarisere NATO. Det skriver det ukrainske nyhedswebsted Ukraine World på Twitter.

Russian TV propagandist Olga Skabeyeva suggested again that it's time to admit that the "special operation" was over and the Third World War had begun. According to her, Russia is forced to demilitarise not only Ukraine, but the whole NATO. pic.twitter.com/xOObJ1NglT — UkraineWorld (@ukraine_world) May 30, 2022

»Måske er tiden kommet til at indrømme, at Ruslands 'særlige militære operation' i Ukraine er forbi, og at tredje verdenskrig er begyndt,« lød det.

»Vi er tvunget til ikke kun at demilitarisere Ukraine, men hele NATO,« sagde hun videre.

Men ifølge Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), så mener han, påstandene skal tolkes som en del af den russiske strategi. Derudover mener han ikke, man bør lægge alt for meget i det.

»Når de taler om tredje verdenskrig på den måde, så tror jeg, det er en erkendelse af, at tingene ikke går som de (russerne red.) gerne vil i Ukraine,« forklarer han over for B.T.

Han påpeger, at krigen nu er på dag 97, og at udmeldingen højst sandsynligt kommer på baggrund af, at krigen har varet længe – og muligvis længere end håbet fra russisk side.

»Hver dag begynder at blive pinlig. På fredag er det dag 100, og hvad gør de så efter? Bliver de ved til dag 237 eller hvor længe? De bliver nødt til at forklare russerne, hvorfor det bliver ved med at trække ud,« slår han fast.

»Jeg ser det ikke som noget, man skal tage alvorligt. Putin er jo blevet overhalet indenom flere gange af nogen, som faktisk synes, der er alt for lidt krig i Ukraine.«

Han understreger, at det nok nærmere skal forstås som en måde, Rusland prøver at skræmme Vesten på.

»Dels skal det sige noget til russerne, men det skal også fortælle os noget. Usikkerheden ligger der, fordi atomvåben eller tredje verdenskrig bliver nævnt igen. Det gør os jo nervøse, fordi vi ikke stoler på Putin, og det er også det, der er meningen,« påpeger han som en del af årsagen.