Den statsjede russiske tv-kanal Rossiya 1 sendte søndag første afsnit af programmet 'Moskva. Kremlin. Putin' - selv om det slet ikke stod i programoversigten. Kreml afviser, at man har en finger med i spillet.

»Når Putin taler med et barns mor eller kigger på et barn, er det tydeligt, hvor meget han elsker børn. Han har en menneskelig, oprigtig attitude mod børn.«

Det skortede ikke på de positive tillægsord om alt fra Vladimir Putins 'vidunderlige' fysik og hans kærlighed til børn, da studieværten Vladimir Soloviev søndag blændede op for det nye program, der omtaler præsidentens aktiviteter i den kommende uge.

I studiet tilføjede en talsmand for Kreml, Dmitry Peskov, at Putin ikke blot elsker børn, men mennesker generelt.

På dette bede, som Kreml offentliggjorde 27. august, ses Putin på ferie ved Jenisej-floden i Tyva i Sibirien, hvor han besøgte sin forsvarsminister, Sergei Shoigu. Foto: ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN/EPA/RITZAU SCANPIX

Programmet, der pludselig dukkede op på skærmen og ikke var annonceret i programoversigten, er dog ikke orkestreret af staten, forsikrede Dmity Peskov mandag.

»Det er ikke Kremls projekt, men VGTRKs (det statslige tv-selskab, red.). Men det er vigtigt for os, at informationen om præsidenten og hans aktiviteter vises korrekt og uden fordrejninger,« sagde han.

Det timelange program blev sendt blot få timer efter, at tusinder af mennesker deltog i demonstrationer på Den Røde Plads i Moskva mod de pensionsreformer, der har sendt præsidentens popularitet ned på det laveste niveau i fire år.

Mere end halvdelen af den russiske befolkning er klar til at deltage i demonstrationerne mod forhøjelsen af pensionsalderen, viser en måling fra det uafhængige Levada Centre. Usædvanligt i et land, hvor protester ikke er noget, man normalt ser i bybilledet.

65-årige Putin kan fortsætte som præsident frem til 2024. Foto: ALEXEY NIKOLSKY/SPUTNIK/AFP/RITZAU SCANPIX

I udsendelsen blev det fremhævet, hvordan Putin »tager ansvar« og træffer de »nødvendige beslutninger«. Søndagens demonstrationer nævnes ikke med et ord.

Det gør derimod præsidentens nylige ferie i Tyva, som er en fjernt beliggende russisk repulbik i det sydlige Sibirien.

»Der er vild natur og bjørne der,« forklarede Kreml-talsmanden Dmitry Peskov i studiet.

»Livvagterne er bevæbnet, bare for en sikkerheds skyld. Men hvis en bjørn ser Putin - de er jo ikke dumme - så vil de opføre sig ordentligt,« sagde han videre.

Kritikere forundres over, at det overhovedet er muligt at øge den allerede ganske intense dækning af præsident Putin.