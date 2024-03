Et russisk stålværk, som ejes af virksomheden Novolipetsk, er natten til lørdag blevet ramt af droneangreb.

Ukraine har natten til lørdag ramt et russisk stålværk i et droneangreb.

Det siger en ukrainsk kilde til nyhedsbureauet Reuters lørdag.

Det drejer sig om et stålværk, som ejes af den russiske stålproducent Novolipetsk (NLMK). Stålværket ligger i den russiske by Lipetsk.

Stålværket ligger omkring 400 kilometer fra grænsen mellem Rusland og Ukraine.

Droneangrebet blev udført i samarbejde mellem den ukrainske efterretningstjeneste (GUR) og den ukrainske sikkerhedstjeneste (SBU).

Som følge af angrebet er stålværket brudt i brand, siger den ukrainske kilde. Personalet er blevet evakueret, og branden er ifølge den regionale guvernør i Lipetsk, Igor Artamonov, blevet slukket.

Ingen er kommet til skade under angrebet, skriver Artamonov på beskedtjenesten Telegram.

- Råmaterialer fra denne virksomhed bruges til at fremstille russiske missiler, artilleri og droner. Derfor er det et legitimt mål for Ukraine, siger den ukrainske kilde.

Stålværket producerer ifølge Reuters 80 procent af virksomheden Novolipetsks stålprodukter.

Novolipetsk er en af de fire største stålproducenter i Rusland.

