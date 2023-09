Navnet Jelena Isinbajeva er nødvendigvis ikke et, der i første omgang ringer en klokke.

Men den russiske atletikudøver er med sine adskillige OL- og VM-guldmedaljer faktisk en af sportens største kvindelige udøvere nogensinde, og så er hun ikke mindst kendt for at have været en tæt allieret med Ruslands præsident.

Dog har Isinbajeva nu gjort sig ganske upopulær i hjemlandet.

Det skriver norske Dagbladet.

Siden Jelena Isinbajeva stoppede sin sportskarriere i 2016, har hun levet et tilbagetrukket liv i Spanien, mens hun har været Ruslands medlem af Atleternes Komité for IOC (Den Internationale Olympiske Komité, red.).

En plads, hun har fået lov til at blive siddende i på trods af Ruslands krig mod Ukraine.

Og det skyldes ifølge folk fra hjemlandet, at hun ikke offentligt har støttet Putin, men tværtimod forsøgt at slippe af med rollen som den russiske præsidents ambassadør og ven.

»For at redde sin plads, har hun spyttet på sit hjemland,« udtaler den russiske statsmand Sultan Khamzaev ifølge Obozrevatel om den engang så elskede sportsheltinde.

Han mener, at Isinbajeva har svigtet fædrelandet, og bør afstå fra sin plads i Den Atletiske Komité, da hun »ikke længere repræsenterer russiske værdier.«

Vreden fra Rusland mod sportsstjernen har fået flere eksperter til at slå rød alarm omkring Isinbajevas sikkerhed.

»Hun forsøger at slippe af med rollen som Putins maskot. De udtalelser, hun er kommet med, har ikke været radikale, men jeg er nysgerrig på, hvordan de vil blive taget imod i Rusland. Andre er blevet fængslet eller straffet for mildere. Det ser ud til, at hun tager afstand fra landet,« har den finske Rusland-ekspert Markku Kangaspuro tidligere udtalt til mediet.

Jelena Isinbajeva vandt OL-guld i stangspring i både 2004 og 2008. Hun nåede som aktiv sportsudøver at vinde tre VM-guldmedaljer og er indehaver af verdensrekorden.