En person er blevet anholdt i Tromsø under mistanke om at være russisk spion.

Den norske efterretningstjeneste, PST, mistænker, at manden er i Norge under falsk navn og falsk identitet.

Det skriver NRK.

Manden er angiveligt brasiliansk statsborgere og blev pågrebet af politiet på vej til job på Universitet i Tromsø.

Men PST mistænker, at manden faktisk er russer og arbejder for den russiske efterretningstjeneste.

Manden forsker angiveligt blandt andet i hybrid krigsførelse, og det er første gang, PST har anholdt en person under denne anklage.

Efterretningstjenesten mener, at manden »repræsenterer en trussel mod grundlæggende nationale interesser«, siger PST-chef Hedvig Moe.

»PST er bekymrede for, at han kan have tilegnet sig et netværk og information om Norges politik i det nordlige område,« siger Moe.

Manden bliver fremstillet i Tromsø senere i dag.