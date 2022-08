Lyt til artiklen

»Det hele er løgn.«

Det er ordene fra Pavel Filatyev, der er tidligere faldskærmsjæger, når han snakker om krigen.

Han er den først russiske soldat, der offentligt kritiserer krigen i Ukraine.

Han har forladt Rusland, og i et interview med CNN sætter han ord på den invasion, 'der ødelægger fredelige liv'.

»Mange forstod ikke grunden til krigen, som vores regering forsøgte at forklare os. Det hele er løgn,« forklarer han og fortsætter:

»Vi ødelægger bare fredelige liv. Det faktum påvirkede vores moral i høj grad. Det var følelsen af, at vi ikke gjorde noget godt,« siger han.

Han forklarer, at de russiske tropper er trætte, sultne og desillusionerede. De manglede basale ting som vand, mad og soveposer.

Den 33-årig soldat tilføjer, at korruption og undertrykkelse er udbredt i hjemlandet Rusland, og at hans enhed var sendt i krig med dårligt krigsudstyr.

Han gjorde tjeneste i Ruslands 56. luftangrebsregiment, og da han ankom til Kherson i Ukraine, blev han noget forundret.

Den lokalbefolkning, som skulle befries, ønskede ikke at blive befriet, husker Pavel Filatyev.

Moralen begyndte at krakelere, og hans indsats i krigen kulminerede med en skade som resulterede i, at han blev evakueret fra frontlinjen.

Den russiske erobring af Kherson er i øjeblikket under hårdt pres. Ukraine kæmper for at genvinde byen.

Pavel Filatyev forstår ikke krigen i Ukraine. Det eneste han ved, er, at det hele er løgn.