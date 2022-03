'Spekulationer', 'falske og ubegrundede påstande' fra tyske myndigheder er 'en fornærmelse', tordner den russiske ejer af software-giganten Kaspersky.

Årsagen er enkel:

Det nationale tyske agentur for cybersikkerhed Bundesamt für Sicherheit (BSI) opfordrede onsdag både private og virksomheder til at benytte alternativer til antivirus-software fra russiske Kaspersky.

»Hvis der er tvivl om producentens pålidelighed, udgør virusbeskyttelsessoftware en særlig risiko for den it-infrastruktur, der skal beskyttes,« skrev BSI blandt andet i en meddelelse.

Man advarede samtidig om, at Kaspersky kan blive tvunget til at gennemføre skadelige cyberangreb på vestlige mål af Ruslands ledere, som netop nu ligger i krig med Ukraine og i konflikt med den vestlige verden, heriblandt Tyskland.

»En russisk it-producent kan selv udføre offensive operationer, blive tvunget til at angribe målsystemer mod sin vilje eller blive udspioneret uden sin viden, som et offer for en cyberoperation, eller blive misbrugt som værktøj til angreb mod sine egne kunder,« lød advarslen desuden fra de tyske myndigheder.

Og den udmelding har ikke bare vakt skuffelse hos Kaspersky, som har hovedsæde i Moskva. Den har vakt vrede.

I en pressemeddelelse raser Kasperskys stifter Eugene Kaspersky mod de tyske myndigheder, og han kalder opfordringen om at fravælge virksomhedens software et 'uberettiget og uretfærdigt angreb' på Kaspersky og firmaets medarbejdere i Tyskland og Europa.

»Uden at gå i detaljer kan jeg sige, at disse påstande er spekulationer, der ikke understøttes af objektive beviser eller tilbyder tekniske detaljer,« tordner Eugene Kaspersky således.

»Årsagen er enkel. Ingen beviser for Kasperskys brug eller misbrug til ondsindede formål er nogensinde blevet opdaget eller påvist i virksomhedens femogtyveårs historie trods utallige forsøg på at gøre netop det,« siger Eugene Kaspersky desuden.

Han konstaterer derfor, at der er tale om en politisk motiveret beslutning, som han spekulerer i, at BSI er blevet tvunget til at træffe.

»Kaspersky, som er mangeårige partner og bidragyder til BSI og tysk it-sikkerhedsindustri, fik kun få timer til at adressere disse falske og ubegrundede påstande. Det er ikke en invitation til dialog – det er en

fornærmelse,« siger Eugene Kaspersky.

Han pointerer, at beslutningen nu vil betyde, at eksempelvis tyske producenter af industrielt udstyr ikke længere vil modtage oplysninger fra Kaspersky om kritiske sårbarheder i software og hardware.

Det kan medføre en øget risiko for at blive hacket hos de pågældende tyske virksomheder, mener han.

Han opfordrer BSI til at vende tilbage til dialogen med Kaspersky og stiller sin virksomhed til rådighed i forhold til at løse bekymringer på en 'objektiv, teknisk og ærlig' måde.