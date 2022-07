Lyt til artiklen

Tonsvis af ukrainsk korn er fanget i landet og kan ikke komme ud af landet.

Og dog. For nu er et hemmeligt smuglernetværk blevet afsløret. Et netværk, som transporterer tonsvis af korn til russisk-allierede lande i Mellemøsten, herunder Syrien, via halvøen Krim.

Det skriver det amerikanske medie The Wall-Street Journal, som beskriver den over 2.400 kilometer lange smuglerrute.

De afslører, hvordan lastbiler transporterer stjålet ukrainsk korn fra byerne Kamyanka-Dniprovska og Berdjansk og ned til havnen i Sevastopol. Der lægges kornet på et samlebånd, inden de hundredtusindvis af tons hvede læsses i store skibe.

Rusland benægter alt med smugleriet og generelt være skyld i, at kornet er fanget i Ukraine.

Det er langt fra første gang, at man har beskyldt Rusland for at smugle korn ud af Ukraine og sælge det til egen vinding.

I starten af juni beskrev B.T., hvordan man via satellitbilleder opsnappede store fragtskibe ved den russiskbesatte Krim-halvø angiveligt i gang med at blive læsset med korn fra Ukraine.

Kornet var nemlig også den gang med stor sandsynlighed stjålet fra Ukraine, lød anklagen. Netop den anklage har længe været en, den ukrainske regering med præsident Zelenskyj i spidsen har råbt højt om.

A satellite image shows a closeup of bulk carrier ship loading grain at the port of Sevastopol, Crimea May 19, 2022.

»Det er noget, der har været talt om i et stykke tid. Og man kan se det som en del af den russiske strategi, når de plyndrer eksempelvis korn fra de besatte områder i Ukraine,« sagde ruslandsekspert ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen til B.T. den gang.

»Man skal dog huske, at det er ulovligt ifølge folkeretten, hvis man plyndrer i krig. Og det ser ud til, at russerne plyndrer systematisk – både i det store og i det små,« uddyber han.

Og de nye oplysninger fra Wall-Street Journal får også andre eksperter til at forklare problemstillingen.

»Rusland tjener åbenbart på denne smugling – de har enten stjålet kornet eller købt det billigt, ned til halv pris. At det rammer Ukraine er også positivt i det russiske regimes øjne,« siger Jardar N. Østbø, professor ved Institut for Forsvarsstudier, til norske Børsen.

Han er ikke overrasket over, at de sender korn til deres allierede. Professoren mener, det er naturligt, at Rusland ønsker at udnytte ressourcerne i det område, de besætter.

USAs udenrigsminister Antony Blinken gav ​​en klar besked til Rusland under sin rundrejse i Asien. Han bad Rusland om at ophæve forbuddet mod ukrainsk korneksport.

»Vi ser resultatet af den russiske aggression i Ukraine overalt. Det kan have bidraget til situationen i Sri Lanka, og vi er bekymrede for de implikationer, det kan have forskellige steder i verden,« sagde Blinken, da han søndag besøgte den thailandske hovedstad, Bangkok.

Ukraine og Rusland tegner sig tilsammen for en tredjedel af verdens hvedeeksport, vurderer World Food Program. Ukraine tegnede sig alene for en tiendedel af verdens hvedeproduktion mellem 2018 og 2020, ifølge forskningscentret IFPRI.