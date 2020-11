Det er den hidtil dyreste diamant af sin slags, der er kommet under en auktionarius' hammer noget sted i verden.

En ekstremt sjælden lilla og lyserød, russisk diamant er netop blevet solgt på en auktion i Schweiz for ikke mindre end 170 millioner kroner. Det skriver BBC.

Den er 14,8 karat og kaldes 'Ånden af Rosen'. Den er den største lilla og lyserøde diamant, der er røget på en auktion, for næste alle (99%) lyserøde diamanter er under 10 karat.

Størrelsen på diamanten, sammen med dens farve og dens fejlfrie, indre struktur, har alt sammen været med til at sikre den høje pris, der blev betalt til auktionsfirmaet Sothebys i Genéve.

Andre rekorder Maj 2016: Den store diamant, 'Oppenheimer Blue', sætter ny auktionsrekord i Genéve. 319 mio. kr. bliver den solgt for. November 2015: 'Den Blå Måne', en 12,03 karat blå diamant, der er opsat i en ring, købes af Joseph Lau for 305 mio. kr. Den skal være hans syvårige datters. Maj 2015: En ukendt person køber 'Sunrise Ruby'. Det er en 25,59 karat ædelsten, og prisen er 189 mio. kr. Det er på det tidspunkt den dyreste ædelsten, som ikke er en diamant.

Navnet på den heldige køber er ikke blevet offentliggjort.

Diamanten er en af de tre sten, som alle tilhørte det russiske minefirma Alrosa. Alle diamanterne blev opkaldt efter berømte russiske balletter.

'Ånden af Rosen' blev skåret af en rå diamant, der blev opdaget i Rusland i 2017.

Denne rå diamant blev kaldt Nijinsky, som en ære til den russisk-polske balletdanser og koreograf.

A model poses with "The Spirit of the Rose", the world's largest vivid purple-pink diamond with 14.83-carat, before an upcoming Geneva auction on November 11 where it could fetch up to $38 million, during a Sotheby's preview in Geneva, Switzerland, November 6, 2020. REUTERS/Denis Balibouse Foto: DENIS BALIBOUSE Vis mere A model poses with "The Spirit of the Rose", the world's largest vivid purple-pink diamond with 14.83-carat, before an upcoming Geneva auction on November 11 where it could fetch up to $38 million, during a Sotheby's preview in Geneva, Switzerland, November 6, 2020. REUTERS/Denis Balibouse Foto: DENIS BALIBOUSE

Den nuværende rekordpris for en lyserød diamant tilhører CTF Pink Star. Den er 59 karat og blev solgt for 447 millioner kroner hos Sotheby's i Hong Kong i april måned 2017.