I Rusland risikerer man fængselsstraf, hvis man kritiserer det russiske regime.

»Enhver person, som åbent kritiserer Putin, har grund til at bekymre sig for sin personlige sikkerhed.«

Det siger den russiske milliardær Boris Mints til BBC.

Boris Mints forlod i 2015 Rusland og bosatte sig i Storbritannien.

Det gjorde han efter at have udtalt sig offentligt imod annekteringen af Krim-halvøen.

Og nu er han ude med riven igen.

Mints kalder den russiske præsidents handlinger i forbindelse med krigen i Ukraine for »afskyelige«.

Han udtaler samtidig, at den eneste grund, til at andre højtprofilerede russere er tavse, er, at de frygter konsekvenserne ved at åbne munden.

Straffen for at udtale sig negativt om det russiske regime kan eksempelvis være, at regimet åbner en opdigtet straffesag mod rigmændenes virksomheder, hævder Boris Mints til BBC.

Den nu 64-årige milliardær Boris Mints mødte Putin, lige inden han blev Ruslands præsident.

Boris Mints arbejdede for den tidligere russiske præsident Boris Jeltsin i 1990erne og havde planlagt at diskutere en mere demokratisk fremtid for Rusland med den kommende præsident Putin.

Han fandt dog hurtigt ud af, at Putins planer for Rusland stak i en helt anden retning, og forlod politik.

Boris Mints var på Forbes' liste i 2017 med en samlet formue på 1,3 milliarder dollar.