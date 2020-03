En forfatningsændring kan måske bane vej for, at Vladimir Putins embedsperiode alligevel ikke slutter i 2024.

Ruslands regeringsparti, Forenet Rusland, er klar til at støtte en forfatningsændring, der vil tillade landets præsident, Vladimir Putin, at genopstille, når hans embedsperiode udløber i 2024.

Det oplyser det russiske nyhedsbureauet RIA.

Putin varslede i januar store forandringer i russisk politik og af den russiske forfatning. Han er i henhold til den nuværende forfatning pålagt at træde tilbage, når hans anden præsidentperiode udløber om fire år.

67-årige Putin har domineret det politiske landskab i Rusland i to årtier. Han har haft fire perioder som præsident og har også været premierminister.

De varslede ændringer i januar blev af kritikere opfattet som et muligt forsøg på at omgå reglerne i forfatningen og sikre sig magt også efter 2024.

Putin har ikke selv løftet sløret for, hvad hans plan er efter 2024. Han har dog tidligere sagt, at han ikke går ind for at have de samme ledere over en lang årrække.

Det er parlamentsmedlem Valentina Teresjkova fra Forenet Rusland, der tirsdag har foreslået forfatningsændringen. Hendes forslag betyder en ændring, der vil nulstille Putins antal af præsidentperioder.

Hvis ændringen bliver vedtaget, vil det betyde, at Putin potentielt kan tjene to nye seksårige perioder som russisk præsident.

Sergej Neverov, et højtstående parlamentsmedlem fra Forenet Rusland, siger, at partiet "uden tvivl vil støtte" forslaget. Han understreger dog, at det i så fald først skal diskuteres med præsident Putin.

Vladimir Putin ventes tirsdag eftermiddag at tale i det russiske underhus.

/ritzau/Reuters