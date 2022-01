Dele af en russisk raket kom tilbage til Jorden på en ukontrolleret måde onsdag. Myndighederne oplyser, at delene landede i Stillehavet.

Den tredje testflyvning med Angara A5-raketten – en løfteraket til tungt læs – udgik fra Kosmodrom Plesetsk i det nordvestlige Rusland den 27. december 2021.

Raketten er opkaldt efter en flod i Siberien. Ifølge de statslige medier var hensigten at teste den øvre det af raketten for første gang. Den kaldes Persei-boosteren.

Opsendelsen blev i første omgang kaldt en succes. Alt foregik efter planen, hed det fra russisk side. Det skriver cbsnews.

Angara's ill-fated Persei space tug to fall back to Earth tomorrow (yes, this is how it looks, seriously!) Its ~18 tons of propellants were likely drained, so around 3.5 tons of metal remain to plunge through the atmosphere. UPDATES in the morning: https://t.co/ELAHwqYs7F pic.twitter.com/uJxP192O11 — Anatoly Zak (@RussianSpaceWeb) January 5, 2022

Men boosteren fik imidlertid motorproblemer. Det forhindrede raketten i at komme højere op, og den endte i et lavt kredsløb om jorden.

Onsdag aften blev det bekræftet, at dele af raketten var styrtet ned over den sydlige del af Stillehavet.

Normalt brænder dele fra en raket op, når de kommer ind i Jordens atmosfære. De udgør derfor ingen fare.

Større dele kan dog godt være farlige, afhængig af hvor de lander.

En raket af typen Angara A5 tager af sted fra kosmodromen Plesetsk i december 2020. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY Vis mere En raket af typen Angara A5 tager af sted fra kosmodromen Plesetsk i december 2020. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

'For at gøre det helt klart. Jeg tror IKKE, at dette objekt indebar nogen væsentlig risiko,' tweetede astronomen Jonathan McDowell.

'Det kan godt være, at et objekt med en masse på omkring fire ton kan ramme Jorden, men der kan ikke være meget tilbage.«

Det amerikanske Space Command har endnu ikke bekræftet, hvor resterne af den russiske raket er landet,

Rumaffald er blevet noget af et politisk ladet problem på det sidste. I november sagde USA, at dele af en russisk antisatellit-missiltest tvang besætningen på den internationale rumstation ISS til at søge beskyttelse.

I maj langede NASA ud efter Kina for 'ikke at leve op til de forventede standarder'. Raketdele, der blev brugt til at sende landets nye rumstation ud i rummet, landede i Det Indiske Ocean.