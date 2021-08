Det gik helt galt, da man tirsdag ville afprøve og teste en ny prototype af et militær-transportfly i Rusland.

Flyet – der havde tre personer ombord – endte nemlig med at styrte ned i nærheden af landets hovedstad, Moskva.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er producenten bag den nye prototype, United Aircraft Corporation, der har bekræftet ulykken over for nyhedsbureauet.

Det vides endnu ikke, hvordan tilstanden er for de tre, der var ombord på flyet, da det styrtede ned.

På Twitter har det russiske medie RT også beskrevet ulykken, som skete med prototypen ved navn Il-112V.

I den forbindelse har mediet også delt en video af styrtet, som kan ses herunder. Der skal dog advares om voldsomme billeder.

BREAKING: A prototype of the new Russian transport aircraft Il-112V crashed near Moscow. Details to follow. pic.twitter.com/Lmre8M9Zwo — RT (@RT_com) August 17, 2021

B.T. følger sagen.