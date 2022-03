»Nej til krig. Stop krigen. Tro ikke på propagandaen. De lyver for jer.«

Det var ordene den russiske journalist Marina Ovsyannikova mandag afbrød en nyhedsudsendelse med.

Mens en kollega læste nyheder op på Channel One, trådte hun ind på skærmen med et skilt, der talte sit tydelige sprog.

Hun er imod Moskvas invasion af Ukraine.

Og det er ikke en holdning, der er gået ubemærket hen.

Protesten på stats-tv førte til 14 timers afhøring uden advokathjælp – og en bøde på 1900 danske kroner for at 'organisere en uautoriseret offentlig begivenhed'.

Selvom Marina Ovsyannikova nu er løsladt, kan kun blive retsforfulgt og risikere flere års fængsel på grund af nye love, skriver flere medier, her i blandt The Guardian.

Det drejer sig om ny russisk lovgivning, der forbyder brugen af ordet krig i denne sammenhæng – og generelt forbyder deling af hvad Rusland mener, er falske nyheder.

Den franske præsident Emmanuel Macron tilbød tidligere på ugen asyl eller andre former for beskyttelse til Marina Ovsyannikova.

Men det tilbud har hun takket nej til, fortalte hun torsdag i et interview med Der Spiegel.

»De fleste, der arbejder for stats-tv forstår godt, hvad der foregår. De ved kun alt for godt, at de gør noget forkert,« sagde Marina Ovsyannikova.

Her oplyste hun ligeledes, at hun har afleveret sin opsigelse på Channel One og at hun havde forberedt protesten alene, selvom hun tror, at mange kollegaer privat sympatiserede med hende.