»Det er Putins krig. Ikke det russiske folks.«

Sådan siger den russiske protestjournalist Marina Ovsyannikova til tv-programmet 'This Week' på ABC News.

I sidste uge blev hun med et slag verdensberømt, da hun brød ind i en nyhedsudsendelse på den statskontrollerede russiske Channel One, hvor hun selv var ansat.

Mens en af hendes kolleger læste nyhederne op, sprang Marina Ovsyannikova ind bag hende med et skilt, der demonstrerede mod Ruslands krig i Ukraine.

Apparently, a woman just ran onto the stage during a Russian state television news broadcast with a sign that said, “Stop the war! Don’t believe propaganda! They’re lying to you here!” pic.twitter.com/nn5XWsh4Wn — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 14, 2022

»Nej til krig. Stop krigen. Tro ikke på propagandaen. De lyver for jer,« stod der på hendes hjemmelavede skilt, og i de få sekunder, Marina var på skærmen, råbte hun »Stop krigen! Nej til krig. Nej til krig!«

I interviewet med den amerikanske tv-station siger hun nu, at mere en halvdelen af russerne efter hendes opfattelse er imod Ruslands invasion i Ukraine.

»Jeg ønskede at demonstrerer for verden, at ikke alle russere tror på det samme, og jeg tror, at mange mennesker, mere end halvdelen af befolkningen i Rusland, er mod krigen,« siger Marina Ovsyannikova.

Det kan godt være, at Marinas handling blev udråbt til at være heltemodig overalt uden for Ruslands grænser, men de få sekunders demonstration var nok til at gøre hende til en af Putins største fjender.

Marina Ovsyannikova fotograferet, da hun var blevet løsladt mod kaution. Vis mere Marina Ovsyannikova fotograferet, da hun var blevet løsladt mod kaution.

En ny lov i Rusland har nemlig gjort det forbudt at omtale invasionen i Ukraine som en krig, og folk – der efter styrets mening spreder løgne om »specialoperationen,« som Putin kalder krigen – kan blive idømt helt op til 15 års fængsel.

Kort efter aktionen blev hun anholdt og tilbageholdt i 14 timer – angiveligt uden advokathjælp. I første omgang slap hun med en bøde på 1.900 danske kroner for »at organisere en uautoriseret offentlig begivenhed.«

Hun har dog stadig truslen om flere års fængsel hængende over hovedet.

Men for Marina Ovsyannikova var der ingen tvivl om, at hun måtte handle.

"The propaganda on our state channels was becoming more and more distorted."



Russian state TV editor, Marina Ovsyannikova speaks to her protest on live television: "I was hoping that my performance, in a way, would help people change their mind." https://t.co/q2P3KQgXol pic.twitter.com/xQ7uvkgq0N — This Week (@ThisWeekABC) March 20, 2022

»Lige så snart krigen begyndte, kunne jeg ikke spise. Jeg kunne ikke sove. Det, vi viste i vores programmer, var meget forskelligt fra det, der skete i virkeligheden.«

Selv har hun en ukrainsk far og en russisk mor, og hun ser ikke »broderfolket« som fjender.

»Jeg kunne vise det russiske folk, at dette bare er propaganda, afsløre denne propaganda for det, den er, og måske stimulere nogle mennesker til at sige fra over for krigen,« siger hun.

Efter sin løsladelse indgav Marina Ovsyannikova sin opsigelse på tv-stationen.

Hun har takket nej til et tilbud om beskyttelse fra den franske præsident Emmanuel Macron.

»Jeg er meget bekymret for mine børns sikkerhed. Jeg har offentligt afslået tilbuddet om politiske asyl i Frankrig, fordi jeg er en patriot: Jeg ønsker at leve i Rusland.«