Mindst 193 sider, der spreder prorussisk propaganda, forsvarer den russiske invasion af Ukraine og kritiserer regeringen i Kyiv.

Det er, hvad det franske militær- og cybersikkerhedseksperter har afsløret.

Det skriver The Guardian.

Netværket har base i Moskva, og Frankrigs Viginum-agentur, der skal holde øje med, om andre stater digitalt forsøger at udøve propaganda, mener, at Rusland er i gang med en bølge af online manipulation frem mod årets valg til Europa-Parlamentet.

Netværket har fået navnet 'Portal Kombat'.

Ingen af de 193 sider producerer originalt materiale, men er i stedet sat i verden for konstant at oversvømme internettet med 'materiale fra russiske og prorussiske personer på sociale medier, russiske presseagenturer og andre officielle konti, der er loyale over for Moskva,' siger franske forsvarsspecialister.

I den rapport, som Vignium har udgivet, fortæller de, at netværket ikke er nyt, men at det efter Ruslands invasion af Ukraine skiftede fokus. Tidligere havde det videredelt russiske og ukrainske lokalnyheder.

Udover at dele sine 'nyheder' med russiskbesatte områder i Ukraine, forsøger netværket også at ramme borgere i Frankrig, Tyskland, Østrig, Polen, Spanien, Storbritannien og USA.

Både Europakommissionen, NATO og FN har kaldt misinformation for en af de største trusler mod demokratiet i 2024.