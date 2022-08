Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han er en tidligere russisk militærkommandør, han er højrenationalist, og han var en af lederne, der stod bag angrebene på Krim og Donbas for otte år siden.

Den seneste tid har Igor Girkin trukket flere overskrifter for bemærkelsesværdige udtalelser – og nu gør han det igen.

Denne gang om Volodymyr Zelenskyj.

Det er dog ikke en kritik, han retter mod den ukrainske præsident. Tværtimod. I stedet roser den forhenværende russiske kommandosoldat ham.

Arkivfoto af Volodymyr Zelenskyj. Foto: The Presidential Office of Ukrai Vis mere Arkivfoto af Volodymyr Zelenskyj. Foto: The Presidential Office of Ukrai

På sin Telegramprofil har Igor Girkin – der den seneste tid har markeret sig som en kritiker af Kreml og Vladimir Putins håndtering af krigen i Ukraine – delt et billede af den ukrainske præsident i forbindelse med et opslag, som han har givet overskriften: 'Om klovne'.

Ifølge Girkin bliver Zelenskyj ofte kaldt og omtalt som netop en 'klovn':

»For han var virkelig en professionel komiker i mange år (og ifølge mange – meget dygtig sammenlignet med andre vulgære bøffer),« skriver han.

Men opfattelsen af Zelenskyj som værende en 'klovn' er ifølge Girkin - som også er kendt under pseudonymet Strelkov, 'skytten' - ikke helt retfærdig.

Særligt ikke efter, at den russiske krig brød ud i Ukraine:

»Zelenskyj flygtede ikke, gemte sig ikke i en bunker,« skriver Igor Girkin blandt andet og tilføjer:

»(Han, red.) annoncerede, iværksatte og gennemførte en generel mobilisering, opnåede massive leverancer af våben fra NATO, fast og fortrøstningsfuldt bekendtgjorde hans krigens mål og lige så fast endda om betingelserne for forhandlinger om en våbenhvile.«

Når Igor Girkin derimod ser på, hvad der sker i Rusland samtidig, ser det anderledes ud, mener han:

»Og hvad har vi? Her i slutningen af den sjette måned af krigen – for ikke at nævne de foregående otte år - spiller forgyldte haner stadig kampvogns-biathlon og afholder festivaler med militære bands,« skriver han med henvisning til den højtprofilerede militære biathlon og opvisning, der i sidste uge blev afholdt nær Moskva:

»Så spørgsmålet er: 'Hvem er klovnen her?',« slutter han sit opslag.

Det britiske forsvarsministerium, som løbende analyserer krigen i Ukraine, har også bemærket Girkins udtalelse:

»Den 19. august 2022 udsendte Girkin en modvilligt beundrende kritik af præsident Zelenskyjs opførsel under krigen,« lyder det i ministeriets seneste efterretningsanalyse.

I analysen påpeges det også, at Girkin siden krigens begyndelse er 'blevet en stadig mere åbenmundet kritiker af Kremls håndtering af krigen i Ukraine', ligesom man bemærker, at han holder den modvillige ros af Zelenskyj op over for en kritik af Ruslands militær-lege med kampvogns-biathlon.

»En betydelig del af Ruslands militær- og sikkerhedsprofessionelle mener formentlig, at det er upassende at fortsætte med at forpligte styrker til militære ceremonielle begivenheder, der normalt foregår i fredstid, mens russiske tropper fortsat lider store tab i Ukraine,« lyder det i analysen.

Det hører med til historien, at Girkin ikke udelukkende kommer med ros af Zelenskyj:

»For en sikkerheds skyld: Jeg betragter ham som et sjældent afskum. Benet ville ikke vige for at slå en skammel væk under hans fødder,« skriver han også i sit opslag.

Selvom Igor Girkin løbende har kritiseret Kremls håndtering af krigen i Ukraine, bakker han op om den. Han mener dog, man burde håndtere den på en anden måde – eksempelvis ved en mobilisering af den russiske befolkning til krig i en meget større skala, end den er nu.