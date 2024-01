På universitet i den svenske by Uppsala er ubehaget begyndt at sprede sig.

Har den mand, man i årevis har betragtet som en god kollega, i virkeligheden hele tiden været en russisk spion?

»Det er forfærdeligt. Jeg er chokeret,« som seniorprofessoren Stefan Hedlund siger til Expressen.

I denne uge er det således kommet frem, at den russiske professor Vjatjeslav Morozov tidligt i januar er blevet anholdt i Estland, hvor han har været tilknyttet universitetet i Tartu.

Han er nu anklaget for at være spion af det estiske sikkerhedspoliti.

Der er ikke kommet mange konkrete informationer om mistanken frem, men det lyder, at Vjatjeslav Morozov skulle have afrapporteret »med en vis regelmæssighed« i forbindelse med rejser til Rusland. Det skriver Guardian.

Den russiske professor har i årevis ligeledes haft et nært samarbejde med universitet i svenske Uppsala, som han har besøgt flere gange.

Seniorprofessoren Stefan Hedlund fortæller til Expressen, at han har betragtet Vjatjeslav Morozov som en »omgængelig og god ven samt en respekteret forsker«.

»Det har åbenbart været et forkert billede. Vi er alle chokerede,« siger svenskeren.

Også på universitetet i Tartu er følelsen den samme.

»Det kommer som et chok for os allesammen,« som Kristiina Tõnnisson, leder af de politiske studier, siger i en pressemeddelelse:

»Vores tillid er blevet misbrugt på det skammeligste. Vi har ikke haft grund til at stille sætte spørgsmålstegn ved Vjatjeslav Morozovs tidligere arbejde, men set i lyset af det, vi ved nu, er det vigtigt at få det gennemgået på kritisk vis.«

Det estiske universitet har ligeledes brudt alle bånd til den russiske professor, der blev arresteret 3. januar – han skulle selv have sagt op 11. januar.

Vjatjeslav Morozov havde indtil da arbejdet på universitetet i Tartu siden 2010. Han har tidligere været kendt som kritisk over for den russiske præsident, Vladimir Putin, og i forhold til krigen i Ukraine.

»Det er umuligt at vurdere det fulde omfang af den potentielle skade,« siger rektor Toomas Asser via det estiske universitets hjemmeside:

»Men det er tydeligt, at det påvirker staten, universitetet, folks overbevisninger og personlige relationer.«

I en udtalelse har chefen for den estiske sikkerhedstjeneste, Margo Polloson, sagt, at »den russiske efterretningstjeneste interesser i Estland er betragtelige«.

»Den seneste sag (om Morozov, red.) kommer efter et par dusin andre og illustrerer de russiske efterretningstjenesters ønsker om at infiltrere forskellige samfundslag i Estland herunder den akademiske verden,« lyder det videre.