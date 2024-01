Der er drama i præstestanden i Rusland.

En liberal præst har nægtet at læse en bøn op, hvor Gud bedes om at hjælpe Rusland til sejr over Ukraine.

Derfor har en kirkedomstol altså lørdag besluttet, at præsten med navnet Aleksiy Uminsky skal »udvises fra hellige ordrer« for at have overtrådt sin præstelige ed, skriver Reuters.

Udvisningen er videresendt til godkendelse ved lederen af den russisk-ortodokse kirke, patriark Kirill.

Han er kendt for at have ret så tætte bånd til Ruslands præsident Vladimir Putin.

Blandt andet fortalte pave Frans for knap to år siden, at han havde haft en lang samtale med patriak Kirill, hvor han talte varmt om krigen i Ukraine.

»De første tyve minutter holdt han et papir i hånden, hvorfra han læste alle de ting op, der skal retfærdiggøre krigen. Jeg lyttede og sagde så til ham: "Jeg forstår ikke noget af dette. Bror, vi er ikke statslige præster,« sagde paven til det italienske medie Corriere della Sera.

Ifølge mediet gik paven så langt, at han efterfølgende kaldte patriak Kirill for »Putins alterdreng«.