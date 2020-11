Vladimir Marugov, der er en russisk oligark og er kendt som 'Pølsekongen' i hjemlandet, er blevet myrdet med en armbrøst.

Drabet skete, da Marugov og hans partner opholdt sig i Marugovs udendørs sauna.

Det skriver Moscow Times.

Det lykkedes kvinden at flygte ud af et vindue, hvorefter hun ringede til politiet fra en telefon i naboens hus.

Da politiet kom ud til Marugovs landejendom, omkring 40 kilometer fra Moskva, tidligt mandag morgen, fandt de Marugov død i saunaen skudt med en armbrøst og den brugte armbrøst ved siden af ham.

Gerningsmændene flygtede i en bil, der blev fundet i en nærliggende landsby under den efterfølgende eftersøgning.

DR skriver, at gerningsmændene skulle have krævet en større sum kontanter udleveret, og at en mand foreløbigt er anholdt af politiet, som stadig efterforsker mordet.

Marugov fik tilnavnet 'Pølsekongen' for sin karriere som ejer af nogle af Ruslands største kødforarbejdningsfabrikker.