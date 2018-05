Mange er blevet anholdt, i takt med at oppositionens protester mod præsident Putin går i gang i Rusland.

Moskva. Russisk politi har anholdt snesevis af tilhængere af oppositionslederen Aleksej Navalnyj under demonstrationer forskellige steder i Rusland lørdag.

Det oplyser russiske aktivister og en uafhængig overvågningsgruppe.

Demonstranterne vil vise deres modstand mod den russiske præsident, Vladimir Putin, der mandag tages i ed til sin fjerde embedsperiode.

Navalnyj har opfordret sine støtter til at gå på gaden over hele landet.

I det østlige Rusland og Sibirien er dusinvis af mennesker anholdt, heriblandt også en journalist, oplyser den uafhængige overvågningsgruppe OVD-Info.

- Anholdelserne blev foretaget på hårdhændet vis, siger gruppen og tilføjer, at nogle af de anholdte havde skrammer og blå mærker.

I hovedstaden Moskva og landets næststørste by, Sankt Petersborg, har myndighederne ikke givet tilladelse til, at protesterne kan finde sted. Så her ventes der ligeledes anholdelser, når demonstrationerne går i gang klokken 13 dansk tid.

Også fredag blev Navalnyj-tilhængere anholdt.

- Den feje gamle mand Putin tror, at han er en zar, skriver Navalnyj på Twitter.

- Men han er ikke vores zar, tilføjer han med henvisning til slagordet for lørdagens demonstrationer.

Iagttagere frygter, at protesterne kan føre til voldelige sammenstød mellem demonstranter og politi, og at man vil se en gentagelse af de masseanholdelser, der fandt sted i 2012.

Dengang fyldte titusinder af demonstranter gaderne i Moskva, da Putin blev taget i ed til sin tredje embedsperiode.

/ritzau/AFP