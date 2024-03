Der er foretaget anholdelser i 19 byer i Rusland efter oppositionsleders begravelse fredag, siger OVD-Info.

Russisk politi har anholdt mindst 131 mennesker fredag, samme dag som oppositionsleder Aleksej Navalnyj blev begravet i Ruslands hovedstad, Moskva.

Det oplyser menneskerettighedsgruppen OVD-Info.

Anholdelserne er sket i 19 forskellige byer i Rusland, tilføjer gruppen i en opgørelse på sin hjemmeside.

I Moskva er mindst 17 mennesker anholdt, lyder status ifølge nyhedsbureauet AFP omkring klokken 21.30 dansk tid. Det er klokken 23.30 i Moskva.

Flest anholdelser er sket i byen Novosibirsk, hvor der meldes om mindst 31 anholdte.

Det reelle antal anholdte kan være højere, skriver OVD-Info.

Aleksej Navalnyj blev fredag eftermiddag stedt til hvile på Borisovskoje-gravpladsen i Moskva.

To uger tidligere var han faldet om i en straffelejr i Sibirien, hvor han var i færd med at afsone domme på mere end 30 års fængsel i alt.

Navalnyj, der tidligere er blevet kaldt "Putins værste fjende", blev 47 år.

Tusindvis af støtter var mødt op foran den kirke, hvor ceremonien fandt sted, for at vise deres støtte til den afdøde politiker og aktivist.

Også ambassadører fra flere lande - herunder Danmark og USA - var til stede ved kirken.

Tidligere på ugen advarede Ruslands regering mod at gennemføre "uautoriserede" protester i forbindelse med fredagens begravelse.

Alligevel udtrykte mange deres utilfredshed med præsident Vladimir Putin.

- Putin er en morder, lød et af slagordene fra de sørgende Navalnyj-støtter.

- Rusland vil blive frit, råbte flere.

Andre igen råbte "nej til krig" med henvisning til den nu to år lange krig, der blev udløst af Ruslands invasion af Ukraine i 2022.

Den danske ambassadør i Rusland, Jakob Henningsen, siger til TV 2 News, at det ikke er uden en vis risiko for demonstranterne.

Der var nemlig ansigtsgenkendende teknologi ved begravelsen, fortæller han.

Et stort politiopbud var sat ind for at sørge for, at de mange fremmødte ved kirken og kirkegården holdt sig bag de opstillede afspærringer.

- Vores hensigt er at tage afsked og sørge, men det virker som om, at russiske myndigheder tror, at vi vil starte en revolution, sagde en af Navalnyjs nære medarbejdere, Leonid Volkov, til den britiske tv-station BBC.

Volkov lever selv i eksil.

Fredagens begravelse er den største forsamling af oppositionstilhængere, der er set i Rusland siden januar 2021, hvor Navalnyj vendte hjem til Rusland og blev anholdt ved hjemkomsten.

Forinden havde han i flere måneder været indlagt på et hospital i Tysklands hovedstad, Berlin, til behandling for et giftangreb, som han beskyldte Putins styre for at stå bag.

