Små grupper af sørgende i Ruslands byer synger salmer, tænder lys og lægger blomster for den afdøde Navalnyj.

Mindst 359 mennesker er anholdt i 30 forskellige russiske byer, hvor de lørdag var samlet dagen efter den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyjs død.

Det oplyser menneskerettighedsgruppen OVD-Info.

De fleste anholdelser er sket i den russiske hovedstad, Moskva, og i Sankt Petersborg. Navalnyjs politiske bevægelse stod stærkest i de to store byer.

I Sankt Petersborg samledes et par dusin demonstranter ved et monument for ofrene for politisk undertrykkelse i Sovjetunionen.

Her sang de salmer og lagde armene om hinanden, mens nogle fældede en tåre.

Mange lagde blomster, tændte lys og satte fotos frem af Navalnyj.

»Jeg er meget ked af det på hans vegne og vort lands vegne, siger en 83-årige kvinde, der deltog i den lille mindehøjtidelighed, men ikke vil oplyse sit navn.«

Putin-kritikeren Navalnyj mindes i flere lande efter nyheden om hans død. Billedet her er fra New York i USA, 16. februar. Foto: Adam Gray/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Putin-kritikeren Navalnyj mindes i flere lande efter nyheden om hans død. Billedet her er fra New York i USA, 16. februar. Foto: Adam Gray/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg er bange,« forklarer hun.

En Reuters-journalist, der var på stedet, siger, at omkring 30 mennesker blev anholdt, så snart de var færdige med at synge salmer.

Politiet var også hurtige til at fjerne de blomster, lys og fotos, folk havde sat frem.

I Moskva viser billeder fra Reuters, at politiet tvinger folk ned på det sneklædte fortov tæt ved det sted, hvor sørgende russere havde lagt blomster og en sidste hilsen til den afdøde oppositionsleder.

På forhånd havde russiske myndigheder advaret folk mod at gå på gaden efter Navalnyjs død. Langt de fleste former for protester er forbudt i Rusland.

Lørdagens bølge af anholdelser er den største i Rusland siden september 2022, hvor over 1300 mennesker blev anholdt for at protestere mod mobilisering af mænd til militærtjeneste i Ukraine.

Det reelle antal anholdte kan være højere, end politiets lister viser, skriver OVD-Info.

Russisk politi afviser at bekræfte antallet af anholdte ved lørdagens små mindehøjtideligheder for Navalnyj.

/ritzau/Reuters