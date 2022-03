Piloten på et russisk fly skal næppe forvente at få sendt en smiley på sms fra præsident Vladimir Putin.

Årsagen er en video, der cirkulerer på sociale medier.

Videoen er optaget af en passager, kort efter det russiske fly lige er landet i den tyrkiske ferieby Antalya.

Da flyet holder stille på landingsbanen, kommer piloten med en besked til alle.

»Det er kaptajnen, der taler. Velkommen til Antalya. På vegne af mig selv og ikke på vegne af flyselskabet: Jeg synes, at krigen i Ukraine er en forbrydelse. Vi bør ikke fortsætte denne krig. Det skal vi stoppe med det samme,« siger piloten over højttaleranlægget på flyet.

Beskeden blev læst op på både russisk og engelsk, og piloten blev mødt med klapsalver fra passagererne, skriver det amerikanske medie New York Post.

Piloten hyldes vidt og bredt for sin udmelding til passagerne.

Eksempelvis den mangeårige ukrainske diplomat Oleksandr Scherba, der blandt andet har været landets ambassadør i Østrig, kalder ham for modig.

Du tænker sikkert selv på, hvad den her udmelding kan få af konsekvenser for den modige pilot?

Det er i hvertfald et spørgsmål, rigtig mange stiller på sociale medier.

»Sjældent at se offentlig modstand mod krigen, når man tænker på de konsekvenser, en sådan udtalelse vil få,« skriver eksempelvis Pjotr Sauer, der er er journalist på The Guardian, på Twitter.

Og udtalelsen kan potentielt betyde en hård straf til piloten, der også var kaptajn på flyet.

I marts godkendte den russiske nationalforsamling en ny lov, der giver mulighed for at retsforfølge dem, der spreder falske nyheder om det russiske militær. Loven giver mulighed for store bøder og fængselsstraffe på op til 15 år.

Den strengeste straf får dem, der bruger deres officielle position til at sprede »falske oplysninger«, der har »alvorlige konsekvenser«, skriver det norske medie Dagbladet.

Piloten arbejder for et flyseslab kaldet Pobeda, som er et datterselskab til Aeroflot, der anses for at være flagskibet inden for russisk luftfart.

Men om han ender med at blive retsforfulgt, får en bøde eller helt slipper for en straf, vides endnu ikke.