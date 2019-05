Efter omtrent 27 minutter i luften slog et lyn eftersigende ned i et passagerfly, der fløj over Moskva.

Det resulterede i en voldsom brand i flyet søndag eftermiddag, hvorefter passagerflyet måtte nødlande i Moskva-Sjeremetevo Internationale Lufthavn.

Mindst 13 personer er døde, heriblandt to børn, ligesom seks personer er kommet til skade, bekræfter de russiske myndigheder.

'Vi lettede, og flyet blev ramt af et lyn. De vendte (piloterne, red), og det blev en hård landing. Vi besvimede næsten af frygt. Flyet hoppede op og ned som en græshoppe, og det brændte,' siger en overlevende ved navn Petr Jegorov til det russiske medie Komsomolskaja Pravda.

Det var eftersigende en passager, der opdagede branden, mens flyet var i luften.

Kilder forbinder ifølge flere russiske medier ulykken med et lynnedslag, men dette er endnu ikke bekræftet af de russiske myndigheder.

Videoer på de sociale medier viser passagerer, der evakueres fra det brændende fly ned ad oppustelige baner ved flyets nødudgange.

'Jeg formåede at hoppe ud,' siger Mikhail Savtsjenko til mediet.

Посадка пылающего Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Пилоты - стальные люди pic.twitter.com/ETlzOHbUKw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5. maj 2019

Et ukendt antal passagerer er stadig savnede, har en lægekilde oplyst til det russiske nyhedsbureau Tass.

Branden blev slukket kort efter klokken 18 dansk tid, men redningsholdet er i gang med at lede efter de savnede passagerer.

'Jeg så en masse ambulancer og brandbiler, men jeg kunne ikke se nogen personer forlade flyet. Folk på terminalen siger, de så folk hoppe ud af flyet i en fart, mens det var på landingsbanen,' siger en flypassager på vej til Oslo, Morten Kroslid til VG.

Der er tale om et nyere Aeroflot fly fra Moskva-Sjeremetevo Internationale Lufthavn, der oprindeligt havde kurs mod Murmansk.

Останки самолёта в Шереметьево выглядят так. pic.twitter.com/RGbxsRvRJI — Breaking Mash (@BreakingMash) 5. maj 2019

78 mennesker var ombord på flyet, hvoraf seks var besætningsmedlemmer. Det var især flyets bagende, der stod i flammer.

Den russiske premiereminister Dmitry Medvedev og transportminister Evgeny Dietrich har igangsat en kommission, der skal undersøge uheldet.