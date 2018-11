Rusland nægter Aleksej Navalnyj at rejse til Strasbourg og høre afgørelse i sag om hans anholdelser i Rusland.

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj er efter eget udsagn blevet nægtet udrejse af Rusland tirsdag. Det skriver han i et opslag på Twitter tirsdag ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Ifølge Navalnij var han på vej til Strasbourg til en afgørelse i Den Europæiske Menneskeretsdomstol (ECHR) i en sag om, hvorvidt hans anholdelser i Rusland har været politisk motiveret.

- Jeg ankom til lufthavnen. Jeg er på vej til ECHR's afgørelse. Politiet tog mit pas for at lave et særligt tjek, skriver Navalnij ifølge Tass. Opslaget er skrevet på russisk.

Senere oplyser politiet, at han ikke må forlade landet, skriver han ifølge Tass.

- Jeg har her et brev, hvori der står, at min afgang ikke er tilladt, men der er ingen forklaring på hvorfor, skriver han.

De sidste seks måneder er Aleksej Navalnyj blevet anholdt flere gange for "administrative overtrædelser". 29. september blev han fængslet for at deltage i en ulovlig demonstration. Han blev i den forbindelse fængslet i 20 dage.

Også i august blev Navalnij idømt en fængselsstraf for at afholde en demonstration i Moskva tilbage i januar.

I maj blev han ligeledes idømt 30 dages fængsel for at arrangere en protest uden godkendelse i Moskva samme måned.

Den 42-årige advokat Aleksej Navalnij har tidligere forsøgt at stille op til valg mod præsident Vladimir Putin. Han blev dog ved seneste valg i marts nægtet at stille op.

Hans kandidatur blev erklæret ugyldig med henvisning til en tidligere dom. Ifølge Navalnij var dommen politiske motiveret med det formål at kunne udelukke ham fra at stille op.

/ritzau/