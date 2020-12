Den russiske oppositionspolitiker Lyubov Sobol fik tidligt fredag morgen besøg af politiet, som ransagede hendes hjem.

Da politiet atter forlod stedet, havde man den 33-årige politiker med sig. Hun er blevet hentet ind til afhøring, skriver Reuters, der har oplysningerne fra Aleksej Navalnyj.

Systemkritikeren, der i august blev forgiftet med nervegift.

Ifølge Aleksej Navalnyj og hans støtter er politiets aktion mod Lyubov Sobol en reaktion på, at oppositionsfiguren skulle have forsøgt at banke på hos en agent fra FSB – den russiske sikkerhedstjeneste.

Lyubov Sobol her tilbageholdt af politiet under en demonstration i 2019. Foto: Vasily MAXIMOV Vis mere Lyubov Sobol her tilbageholdt af politiet under en demonstration i 2019. Foto: Vasily MAXIMOV

Selv samme agent skulle ifølge Aleksej Navalnyj have været involveret, da han i august blev forgiftet..

FSB afviser dog disse beskyldninger og kalder den en provokation, skriver Reuters..

Det er langt fra første gang, Lyubov Sobol er i politiets varetægt.

Hun er ved flere demonstrationer mod den russiske regering blevet anholdt.