Dieselolie fra en kæmpestor forurening i det arktiske del af Rusland har nu nået ferskvandsøen Lake Pyasino.

Der er risiko for, at forureningen kan sprede sig ud i Det Arktiske Ocean, siger en russisk embedsmand til BBC.

Olien stammer fra en sammensunket olietank i Norilsk, og den har nu bevæget sig ad floden Ambarnaya godt 20 km nordpå.

Det er den værste forureningskatastrofe i moderne tid i Ruslands arktiske region.

De russiske medarbejdere tjekker deres udstyr, efter at have taget det ud af flyet. Foto: IRINA YARINSKAYA Vis mere De russiske medarbejdere tjekker deres udstyr, efter at have taget det ud af flyet. Foto: IRINA YARINSKAYA

Olien slap ud af tanken den 29. maj, og den har foreløbig forurenet floden og den omkringliggende jord.

Det var formentlig på grund af smeltende permafrost, at olietanken sank. Der har været usædvanligt varmt i det russiske arktis denne vinter.

Det kraftværk, hvor katastrofen skete, tilhører en underafdeling af Norilsk Nickel. Der er verdens største nikkelproducent.

Forureningen er nået til Lake Pyasino, der er en indsø for floden Pyasina. Den flyder ud i Karahavet, en del af Det Arktiske Ocean.

Den mistænkte Vyacheslav Starostin under et forhør hos politiet. Foto: EPA / INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA Vis mere Den mistænkte Vyacheslav Starostin under et forhør hos politiet. Foto: EPA / INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA

»Det er en smuk sø, der er omkring 70 km lang. Naturligvis er der fisk i søen,« siger Alexander Uss, guvernør for Krasnojarsk-regionen.

»Nu er det vigtigt at forhindre forureningen i at nå frem til floden Pyasina, som flyder nordpå.«

Den russiske præsident, Vladimir Putin, blev meget vred over to døgns forsinkelse i rapporteringen om forureningen. Der er sat gang i en efterforskning for at undersøge, om der er foregået noget kriminelt.

Den lækkede dieselolie har forvandlet en langs strækning af floden Ambarnaya rød.

På dette sattelitfoto ses hvor langt forureningen er nået i flodene Ambarnaya og Daldykan. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT Vis mere På dette sattelitfoto ses hvor langt forureningen er nået i flodene Ambarnaya og Daldykan. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT

Norilsk Nickel har lovet at betale for oprydningen, der bliver anslået at koste næsten en milliard kroner.

»Flydespærringer på floden Ambarnaya har desværre ikke stoppet forureningen fra at spredes,« siger Yulia Gumenyuk, vicemiljøminister i Krasnojarsk-regionen.

»Vi kan se en stor koncentration af fortyndede olieprodukter efter flydespærringerne,« siger hun.