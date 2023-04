Lyt til artiklen

Den russiske olieeksport nåede i marts op på det højeste niveau i tre år.

Og det er altså sket på trods af, at landet stadig er ramt af omfattende – vestlige – sanktioner som følge af krigen i Ukraine.

Sådan skriver Det Internationale Energiagentur (IEA) i sin seneste månedsrapport.

Den totale mængde af olie, der forlod Rusland i forrige måned, steg med 600.000 tønder olie om dagen til i alt 8,1 millioner tønder olie om dagen.

Ikke siden april 2020 har Rusland haft en månedlig olieeksport i den størrelsesorden. Og det er altså i stigende omfang til nye markeder.

Men konsekvenserne af sanktionerne mod landet kan muligvis aflæses på et andet parameter.

For nok steg de russiske olieindtægter ligeledes med anslåede en milliard dollar til 12,7 milliarder dollar i marts, men det er stadig 43 procent lavere end for et år siden. Lyder det fra IEA.

Generelt regner energiagenturet med en stigende efterspørgsel på olie i 2023 på to millioner tønder olie om dagen.

Den udmelding har fredag fået oliepriserne på verdensmarkedet til at stige.