Formanden for det enorme russiske olieselskab Lukoil, Ravil Maganov, er død under mystiske omstændigheder.

Den nyhed kom frem torsdag formiddag. Oliechefen er langt fra den første blandt den russiske elite til at dø pludseligt det seneste år.

»Da jeg læste det, tænkte jeg 'hold da op',« siger Flemming Splidsboel fra DIIS til B.T.

Han følger Rusland tæt til dagligt.

Og derfor mener han også, at dødsfaldet er opsigtsvækkende.

»Det er ikke svært at se, at der kunne være tale om et mønster,« siger Flemming Splidsboel.

Han henviser til, at en række personer fra den russiske elite siden starten af året har mistet livet under mystiske omstændigheder.

Lukoil oplyste torsdag formiddag, at Maganov var død efter 'alvorlig sygdom'.

Den melding står dog i kontrast til, at flere russiske medier skriver, at han døde, da han faldt ud af et vindue på et hospital.

Og det er bestemt heller ikke utænkeligt, mener Flemming Splidsboel.

»Der et noget, der minder om et mønster. Men det er også en reel mulighed for, at han tog sit eget liv ved at hoppe ud af vinduet,« siger han.

Maganov er ikke den første topleder i Lukoil, som er død under mystiske omstændigheder.

Tidligere på året blev Aleksandr Subbotin, en direktør i selskabet, fundet død i en shamans hjem nordøst for Moskva.

Angiveligt skal dødsårsagen være, at han fik hjertestop som konsekvens af at have indtaget gift fra en tudse, som skal være del af et gammelt ritual for at kurere tømmermænd.

Og de to topledere i Lukoil er bare et par af en lang række russiske rigmænd, som er fundet døde.

Da Rusland valgte at invadere Ukraine tilbage i februar, gik Lukoil ud offentligt og undsagde krigen.

Blandt andet opfordrede bestyrelsen i selskabet til, at krigen blev stoppet hurtigst muligt.

Flemming Splidsboel følger de russiske medier tæt. Og han kan melde om, at det potentielle mønster med døde russiske oligarker ikke fylder meget.

»De store russiske medier nævner slet ikke det her mønster med døde rigmænd, som andre ser. Så skal man på sociale medier i Rusland. Men der er der også meget af det,« siger eksperten.