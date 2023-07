Han har været mistænkt for at have stået bag et dødeligt ubådsangreb på en ukrainsk by – nu er den russiske officer Stanislav Rzhitsky blevet dræbt.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters blev han skudt syv gange på åben gade tidligt mandag morgen, mens han var ud at løbe en tur i den russiske by Krasnodar.

Også det statslige russiske nyhedsbureau Tass har omtalt drabet.

Flere uofficielle ukrainske hjemmesider har haft Stanislav Rzhitsky på lister over 'fjender af Ukraine', fordi han menes at have haft kommandoen over ubåden 'Krasnodar', da et angreb herfra dræbte mindst 23 personer i den ukrainske by Vinnytsia i juli sidste år.

Her skulle der nu flere steder stå 'likvideret' ud for hans navn, skriver Reuters.

BBC skriver, at Stanislav Rzhitsky benyttede sig af løbeappen Strava, og at det her fremgår, hvordan han ofte løb den samme rute, hvor han mandag morgen blev dræbt.

Det lyder videre her, at overvågningsoptagelser viser, hvordan han blev forfulgt af en mand på en cykel.

Allerede tirsdag skulle de russiske myndigheder have arresteret en mand i sagen – han skulle have været i besiddelse af en pistol og en lyddæmper i forbindelse med arrestationen.

Den 42-årige Stanislav Rzhitsky var i dag tilknyttet et mobiliseringskontor for den sydlige del af Rusland med kontor i Krasnodar.