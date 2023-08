‘Putin er et pikhoved og en tyv. 100 rubler for en dollar – du har mistet din fucking forstand.’

Det var ikke ligefrem ros, der med lysende bogstaver søndag aften kørte på et rullebånd på en bygning, hvor et russisk nyhedsmedie angiveligt hører til.

Det var derimod et opsigtvækkende budskab til den russiske præsident. Et budskab, nyhedsmediet dog afviser at stå bag.

Det skriver Financial Times.

Over for Financial Times, har nyhedsmediet, der ligger i den russiske by Surgut, frakendt sig ansvaret for den potentielt farlige besked.

De påstår derimod, at deres system har været hacket.

Beskeden indeholder, udover en solid sviner til Putin, også en reference til, at den russiske valuta har taget et gevaldigt dyk.

Faktisk er den på sit laveste niveau i 16 måneder over for den amerikanske dollar, hvor det i øjeblikket koster 100 rubler (den russiske valuta, red.) for at købe en enkelt amerikansk dollar.

Du kan se beskeden i videoen øverst i artiklen.