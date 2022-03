En russisk model på 23 år ved navn Grette Vedler kaldte for lidt over et år siden præsident Vladimir Putin for en psykopat, inden hun kort efter forsvandt sporløst.

Nu er hendes lig blevet fundet i en kuffert, hvor det i et år har været gemt væk.

Det skriver en række internationale medier.

Hendes ekskæreste Dmitry Korovin, der også er 23 år, har i afhøring hos det russiske politis efterforskere tilstået at have dræbt hende.

Den dræbte models ekskæreste viser her politiets efterforskere, hvordan han helt konkret kvælte hende i en seng. Det gør han ved at bruge en dukke til at spille Grette Vedler. Foto: Russia Investigative Committe. Vis mere Den dræbte models ekskæreste viser her politiets efterforskere, hvordan han helt konkret kvælte hende i en seng. Det gør han ved at bruge en dukke til at spille Grette Vedler. Foto: Russia Investigative Committe.

Ekskæresten fortæller til efterforskerne, at han for et år siden slog Grette Vedler ihjel ved at kvæle hende.

Selve drabet fandt sted lidt over en måned efter, Grette Vedler i januar 2021 kom med hårde ord om Vladimir Putin på et socialt medie.

»Jeg kan kun antage, efter min mening, at der ses tydelig psykopati eller sociopatie hos ham (Vladimir Putin red.) . For psykopater er det vigtigt hele tiden at opleve en følelse af fylde og skarphed i livet, så de elsker risiko, intense oplevelser, intens kommunikation, intens aktivitet – et intenst og dynamisk liv,” skrev hun ifølge det engelske medie Mirror.

Efter modellen var kvalt, puttede ekskæresten hende ned i en nykøbt kuffert.

Den dræbte russiske model havde kort før mordet kaldt Valdimir Putin for psykopat. (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File) Foto: Alexei Nikolsky Vis mere Den dræbte russiske model havde kort før mordet kaldt Valdimir Putin for psykopat. (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File) Foto: Alexei Nikolsky

»Korovin har fortalt myndighederne, at han sov på et hotelværelse i tre nætter med hendes døde krop, som var proppet i en nykøbt kuffer,« skriver New York Post.

Efter de tre nætter på et hotel lagde han kufferten med liget ind i bagagerummet på en sølvfarvet Chevrolet.

Ekskæresten kørte her efter kufferten med liget til den såkaldte Lipetsk-region, der ligger 480 kilometer syd for Moskva.

Her har det så ligget i cirka et år inden ekskærestens tilståelse.

Her ses den kuffert, hvor liget af modellen Grette Vedler i et år var gemt væk. Foto: Russia Investigative Committe. Vis mere Her ses den kuffert, hvor liget af modellen Grette Vedler i et år var gemt væk. Foto: Russia Investigative Committe.

Ekskæresten har efter mordet forsøgt at give det indtryk, at modellen stadig var i live.

»Han blev ved med at skrive på hendes sociale mediesider for at få det til at se ud, som om hun stadig var i live,« skriver New York Post.

Om ekskærestens drab på nogen måder hænger sammen med, at hun har kaldt Vladimir Putin for en psykopat, eller der er helt andre grunde, har morderen ikke sagt noget om.

Men det tyder altså på, at der kan have været andre grunde til ekskærestens frygtelige drab.