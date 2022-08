Lyt til artiklen

Direktøren for et russisk laboratorium, der arbejder med hypersoniske missiler, er blevet anholdt under mistanke om forræderi.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder CNN, der henviser til det russiske statsmedie TASS.

Den anholdte, Alexander Shiplyuk, som var direktør på Novosibirsk Institute of Theoretical and Applied Mechanics, leder ifølge instituttets hjemmeside et teknologilaboratorium med unikke vindtunneller, der er specialbygget til at simulere hypersoniske forhold.

Anholdelsen af Alexander Shiplyuk kommer i kølvandet af, at instituttets chefforsker, Anatoly Maslov, 27. juni blev anholdt og mistænkt for at overføre statshemmelige data relateret til hypersoniske missiler.

Tre dage senere blev Dmitry Kolker, der var forsker ved Institute of Laser Physics, tilbageholdt på baggrund af anklager om statsforræderi, da han - ifølge Reuters - angiveligt havde samarbejdet med Kinas sikkerhedstjenester.

Ifølge mediet var han diagnosticeret med kræft i fase fire, og gik bort, da han blev overført fra arresten.

Både i Kina, USA og Rusland arbejder millitære magter på at udvikle hypersoniske våben.

Disse er meget manøvredygtige våben, som kan flyve med hypersoniske hastigheder, mens de justerer både kurs og højde for at flyve under radardetektering og omkring missilforsvar, og er ifølge eksperter »utroligt svære« at forsvare sig mod.