'Vi beklager, men dette overnatningssted tager ikke imod bookinger på vores website lige nu.'

Sådan lyder det, når man forsøger at booke en overnatning på det firestjernede hotel, Grande Pettine Hotel, i Odesa. Og det er med god grund.

For luksushotellet har angiveligt været brugt af ukrainske soldater til at søge ly. Og det resulterede i, at hotellet blev et missilmål for de russiske tropper.

Satellitbilleder udgivet af Maxar Technologies viser efterdønningerne af det russiske angreb på det beskadigede Grande Pettine-hotel, der ligger på stranden ved Sortehavet i Odesa.

Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Her kan man se et stort krater, hvor missilet har bortsprængt en stor del af bygningen.

Det ukrainske militær oplyser, at mindst tre personer er såret.

Hotellet bliver af de lokale kaldt for 'den russiske højborg'.

Luksushotellet har i mange år før krigen været en favoritdestination for rige russere samt russiske politikere og kendisser.

Odesa har i en længere periode været et fokus for Rusland, da man har forsøgt at rokere sine tropper til den østlige front.

EU-præsident Charles Michel var i sidste uge på hemmeligt besøg i byen Odesa ved Sortehavskysten i Ukraine. Her måtte præsidenten søge i dækning, da Odesa kom under russisk beskydning, mens han holdt møde med Ukraines premierminister, Denys Sjmyhal.

»Der var et luftangreb under det første møde med premierministeren. De fortsatte simpelthen deres møde i beskyttelsesrummet,« siger en unavngiven EU-kilde.

Da angrebet var overstået, lovede Michel på et fælles pressemøde med Sjmyhal, at EU fortsat vil støtte Ukraine økonomisk, politisk og militært.