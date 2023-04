Siden Rusland sidste år invaderede Ukraine, har russere på stribe fået udstedt indrejseforbud i EU.

I skrivende stund er 1473 russere nægtet adgang til EU, men én russer med fri adgang til Europa har vakt opsigt.

Svetlana Maniovich, hustru til den russiske viceforsvarsminister Timor Ivanov, er ikke underlagt sanktioner, skriver det norske Dagbladet Børsen.

Og den frie adgang til de europæiske hovedstæder bliver flittigt udnyttet af Maniovich.

Ifølge twitterbrugeren Maria Pevchikh, der er russisk journalist og aktivist, er Svetlana Maniovich særligt glad for at shoppe i Paris.

»Hvor skørt det end lyder, så kan hun komme til EU og gå op og ned ad Champs-Élysées og bruge de penge, hendes mand har tjent, på at bombe boligblokke, dræbe børn og halshugge soldater i Ukraine, helt lovligt,« skriver den russiske journalist på sin Twitter-profil.

Maria Pevchikh arbejder også for organisationen The Anti-Corruption Foundation, der er stiftet af den fængslede oppositionsleder Aleksei Navalny.

Organisationen mener, at den russiske ministers kone bor i Paris og opfordrer til at demonstrere ved Svetlana Maniovichs påståede bolig i Paris søndag.

En af forklaringer på, at Maniovitch tilsyneladende kan rejse frit, er ifølge organisationen, at hun har et israelsk pas.

Samtidig blev hun skilt fra Timor Ivanov i august 2022, fem måneder inde i krigen. Organisationen mener, at skilsmissen er en slags pro forma-skilsmisse.