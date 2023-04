Lyt til artiklen

Alle fredsforhandlinger i Ukraine skal fokusere på at skabe en ny verdensorden.

En verdensorden, der gør op med den eksisterende, som Rusland mener kun ledes af én magtfuld leder.

Det var ifølge nyhedsbureauet AFP beskeden fra Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, da han fredag mødtes med Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan i Ankara.

Rusland har længe sagt, at landet fører en kamp mod USAs dominans over den internationale scene og landet påstår, at deres offensiv i Ukraine er en del af den kamp.

Derfor er det strategiske mål i Ukraine også 'en ny verdensorden', forklarede Lavrov på mødet:

»Enhver forhandling skal baseres på at tage hensyn til russiske interesser og russiske bekymringer. Det burde handle om de principper, en ny verdensorden vil bygge på.«

Ifølge AFP var det i den sammenhæng, at Lavrov tilføjede, at Rusland afviser 'en uniopolær verdensorden ledet af én magtfuld leder.'

Rusland meddelte tidligere på ugen, at de ikke ser nogen diplomatisk løsning på krigen i Ukraine, og at de derfor ikke har andet valg end at fortsætte deres offensiv.

På mødet gjorde den russiske udenrigsminister det også klart, at det kan komme på tale, at Rusland trækker sig ud af en aftale, som garanterer eksporten af flere millioner ton korn til store dele af verden.

Rusland mener nemlig ikke, at de får lov til at eksportere kornet uden vestlige sanktioner, og at det er i strid med den aftale, der er blevet indgået om eksporten.

Lige da mødet gik i gang, sagde Sergej Lavrov dog, at Rusland vil forlænge aftalen i yderligere 60 dage 'som et tegn på god vilje.'