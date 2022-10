Lyt til artiklen

Da et russisk militærfly søndag styrtede ned i en boligblok i den russiske by Irkutsk, blev to piloter dræbt.

Det bekræfter embedsmænd over for nyhedsbureauet Reuters.

I et opslag på beskedtjenesten Telegram har Irkutsk-guvernøren Igor Kobzev desuden meddelt, at flyet styrtede ind i et toetagers hus i byen.

Han offentliggjorde dernæst en video, der viste brandmænd, som klatrede over vraget og rettede vandstråler mod de stadig ulmende murbrokker.

Her ses nogle af resterne af det russiske militærfly, der søndag styrtede ned i en boligblok i den russiske by Irkutsk. Foto: STRINGER Vis mere Her ses nogle af resterne af det russiske militærfly, der søndag styrtede ned i en boligblok i den russiske by Irkutsk. Foto: STRINGER

'Ingen på jorden kom til skade', lød det fra guvernøren.

Ifølge embedsmænd var flyet, der styrtede et Sukhoi Su-30 jagerfly, som var ude på en testflyvning.

Det er den anden fatale hændelse inden for seks dage, som involverer et Sukhoi-jagerfly. Mandag styrtede et lignende fly nemlig ind en boligblok i den sydlige by Yeysk nær Ukraine, hvor mindst 15 mennesker blev dræbt.

Myndighederne sagde, at den indledende undersøgelse af denne katastrofe – hvor piloterne blev kastet ud – pegede på en teknisk fejlfunktion på flyet.

Videoer af søndagens hændelse, delt på sociale medier, viste, at flyet dykkede nærmest lodret, før det styrtede ned i en ildkugle og sendte tæt sort røg op i himlen.

Igor Kobzev sagde, at 150 nærliggende hjem var uden elektricitet, og at der var arbejde i gang med at genoprette strømmen, mens Ruslands statslige efterforskningskomité meddelte, at en kriminel efterforskning af overtrædelser af flysikkerhedsreglerne var iværksat.