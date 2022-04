Et russisk miltærfly fløj fredag aften i svensk luftrum.

Det oplyser det svenske forsvar på sin hjemmeside.

»Et russisk propelfly af typen AN-30 krænkede fredag aften svensk luftrum,« oplyser det svenske forsvar på sin hjemmeside.

Ifølge det svenske forsvar var flyet placeret øst for Bornholm, hvorefter det fløj med svensk territorium.

»I en kort periode krænkede flyet svensk luftrum og forlod derefter området,« lyder det fra det svenske forsvar.

Beredskabet fulgte hele processen og fotograferede hændelsen, oplyser forsvaret.

I begyndelsen af marts krænkede fire russiske krigsfly også svensk luftrum. Det skete en uge efter Ruslands invasion af Ukraine øst for Gotland og involverede to bombefly og to jagerfly.

Forsvaret tog hændelsen meget alvorligt og mente, at det kunne skyldes Sveriges støtte til Ukraine.

»Beslutningen, som Sverige traf, skaber en situation, hvor den russiske side ønsker at bruge skræmmetaktik for at få Sverige til af afstå fra, hvad der opfattes som involvering i operationen, sagde generalløjtnant Michael Claesson, Forsvarets operationschef.