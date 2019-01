Ruslands præsident Vladimir Putin er i besiddelse af et ustoppeligt supervåben, som kan udslette hele USA's befolkning.

Det hævder en russisk militærekspert - og amerikanerne er dybt bekymrede for våbenet, som kan revolutionere krigsførelsen.

Supervåbnet hedder Sarmat og er Ruslands nyeste, største, kraftigste og mest avancerede atommissiler.

Ifølge militæreksperten Aleksej Leonkov kan én Sarmat-atommissil tage livet af mellem 33,75 til 37,5 millioner mennesker - han nævner dem selv som amerikanere - som var det en slet skjult advarsel til Ruslands historiske fjende.

Dermed skal der ifølge Leonkov kun ti Sarmatmissiler til at udslette hele USA's befolkning, skriver Aleksej Leonkov i den militære ugeavis Zvezda ifølge VG.

Og ikke nok med det. Trykker Putin først på den berømte og berygtede 'røde knap', vil amerikanerne være forsvarsløse, påstår militæreksperten.

»Vore fjender må forstå, at intet kan standse Sarmat,« siger Aleksej Leonkov i et interview med tv-kanalen Tsargrad.

Han hævder også, at USA ikke vil kunne vinde en atomkrig mod Rusland med Sarmat, som er Ruslands første nyudviklede interkontinentale våben siden afslutningen på Den Kolde Krig for 30 år siden.

Et sceenshot fra en demonstrationsvideo af Sarmat-missilet. Videoen blev lagt på præsident Vladimir Putins officielle website. Foto: KREMLIN / HANDOUT Vis mere Et sceenshot fra en demonstrationsvideo af Sarmat-missilet. Videoen blev lagt på præsident Vladimir Putins officielle website. Foto: KREMLIN / HANDOUT

I det amerikanske forsvarsministeriums hovedkvarter Pentagon vækker Putins nye våben da også en hel del bekymring.

»Udviklingen af overlydsvåben vil revolutionere krigsførelse, fordi det er våben, som kan ramme langt hurtigere og med større ildkraft,« sagde lederen for USA's militære efterretningstjeneste DIA, general Robert Ashley kort efter, at Vladimir Putin havde præsenteret de helt nye og skræmmende interkontinentale ballistiske missiler under en tale om våben og sikkerhedspolitik i marts sidste år.

Under talen pralede Putin med, at Sarmat er 20 gange hurtigere end lydens hastighed - og at ingen af USA's såkaldte raketskjold vil kunne stoppe dem.

Sarmat skulle endda kunne nå mål over hele verden og kan forsynes med langt større sprænghoveder end de gamle missiler.

Dog slog Putin fast, at Rusland ikke vil starte en angrebskrig med det nye supervåben.

»Ruslands egen nukleare doktrin indebærer, at atomvåben kun anvendes som forsvar mod atomangreb,« sagde han og påpegede, at et atomangreb på en af Ruslands allierede vil blive opfattet som et angreb på Rusland.

Efter planen begynder Sarmat-missilsystemet at blive implementeret i 2021.

Kina skulle være i gang med at udvikle et lignende supervåben.