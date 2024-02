Den kendte, russiske militærblogger Andrej Morozov er død.

Ifølge CNN bekræfter hans ven og advokat, Maxim Pashkov, hvad der er sket.

»Du var en sand ven,« lyder det på Telegram.

Dødsfaldet er sket bare få dage efter, at Andrej Morozov samme sted havde lavet et opslag, hvor han detaljeret beskrev de russiske tab ved den ukrainske by Avdijivka.

Skaderne ved Avdijivka har været store. Foto: Stringer/AFP/Ritzau Scanpix

Her har der længe raseret intense kampe, inden russiske tropper for nylig fik kontrol over det sønderbombede område.

Andrej Morozov, der under navnet 'Murz' havde 120.000 følgere, skrev, at 16.000 russiske soldater havde mistet livet ved Avdijivka. Desuden skulle 300 pansrede køretøjer være gået tabt ifølge opslaget.

Efterfølgende fik militærbloggeren, der selv har kæmpet ved fronten, hård kritik på Telegram. Ikke mindst fra andre militærbloggere kom der beskyldninger om at være illoyal.

Siden skrev Andrej Morozov på Telegram, at han havde fået besked på at slette opslaget.

Og onsdag kom meldingen så om hans død.

Det er blevet meldt ud, at militærbloggeren har taget sit eget liv. Onsdag morgen havde han på skrevet Telegram i flere opslag om, hvad han havde tænkt sig at gøre.

Det var også her, at han skrev om, at han havde fået besked på at slette opslaget om tabene. Og han skrev om, at russiske soldater ved fronten i Ukraine mangler udstyr.